Az EU eltitkolta, hogy feltörték a moszkvai képviseletének informatikai rendszerét

Az Európai Unió moszkvai képviselete. Áprilisban fedezték fel, hogy 2017 februárja óta hackerek férnek hozzá a képviselet számítógépeihez. Fotó: Google Street View

Évekig férhettek hozzá hackerek az EU moszkvai képviseletének informatikai rendszeréhez, jelentette a Buzzfeed News a birtokába került belsős EU-s dokumentumokra hivatkozva. Ezek alapján a számítógépes betörés csak idén áprilisban lepleződött le, bár már 2017 februárja óta hozzáférhettek a támadók a hálózathoz.

A Buzzfeed értesüléseit részben az illetékes európai ügynökség, az EEAS is megerősítette. Elismerték, hogy történt incidens, amit "folyamatban lévő, szofisztikált kiberkémkedésként" jellemeztek. "Lépéseket tettünk és folyamatban van a nyomozás - jelenleg ennél többet nem mondhatunk" - közölte az EEAS szóvivője a lapnak.

A Buzzfeed birtokába került dokumentumok alapján a támadók legalább két számítógéphez férhettek hozzá a képviseleten, ezekről adatokat is loptak. Arról azonban az iratok alapján nincs tudomásuk a nyomozóknak, hogy pontosan milyen jellegű adatokat szerezhettek meg a támadók.

Az elemzések APT-ként azonosították a támadást - a szakzsargonban ez olyan hackertámadások neve, amelyeket jellemzően nemzetállami, titkosszolgálati támogatást élvező hackerek követnek el. A Buzzfeed egyik, meg nem nevezett forrása szerint egy orosz csoport áll a támadások mögött. Ugyanő azt is állította, hogy az EU nemhogy a közvéleményt, de még a tagállamokat se tájékoztatta a támadásról. Ez utóbbit az EEAS tagadja, szerintük a megfelelő biztonsági csatornákon igenis jelezték a problémát. De a Buzzfeed több más forrása is azt állítja, hogy ez nem igaz, legalábbis szerintük még az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker se tudott a támadásról, ahogy az Európai Tanácsot vezető Donald Tusk sem. "Senki se tudta" - állította egy harmadik forrásuk is.