Trump igazságügyminisztere az orosz beavatkozást leleplező kémeket akarja meghallgatni

A CIA érintett vezetőit is meg kívánják hallgatni az amerikai igazságügyi minisztérium illetékesei az amerikai választásokba történt orosz beavatkozás ügyében indult nyomozás felülvizsgálata során, értesült a New York Times. A lap úgy tudja, hogy a minisztérium még nem adott be hivatalos, írásos kérelmet a CIA-nak, de informálisan már tájékoztatták a hírszerzőket erről. A lap értesüléseit nem kívánta kommentálni sem a külügyminisztérium alá tartozó CIA, sem az ügyészséget felügyelő igazságügyi minisztérium.

A Times értesülései szerint az igazságügyi minisztérium illetékeseit leginkább az érdekli, mi alapján juthatott arra a következtetésre a hírszerzés, hogy Vlagyimir Putyin Donald Trump érdekében avatkozott be az elnökválasztásba.

Ez teljesen összhangban van azzal, amivel Trump is rendszeresen támadta az ügyben indult nyomozást - Trump rendre hoaxnak, kamunak minősítette azt, amit az amerikai titkosszolgálatok egybehangzóan állítanak, és amit Robert Mueller különleges ügyész csaknem két évig tartó vizsgálata során szintén bizonyítottnak látott: hogy Oroszország tényleg Trump érdekében avatkozott be a választásba. Emiatt a szentpétervári trollgyár tucatnyi alkalmazottja és még egyszer ennyi orosz kém ellen vádat is emeltek. Muellernek azt ugyan nem sikerült bizonyítania, hogy ez Trumpék és az oroszok közti bármilyen megállapodáson alapult volna, de az egyértelműen kiderül jelentéséből, hogy Trump stábja szívesen fogadott bármilyen segítséget, semmit sem utasított vissza, és még véletlenül se szólt az orosz megkeresésekről az amerikai elhárításnak. Emellett azt is megállapította, hogy Trump nem nem akadályozta az igazság feltárását.

Mielőtt a jelentést nyilvánosságra hozták volna, William Barr, Trump igazságügyminisztere többször is elővezette saját olvasatát, miszerint az teljes mértékben tisztázza Trumpot minden felmerülő vád alól. Ugyanő indított most vizsgálatot az egész nyomozás felülvizsgálatára, ennek során idéznék be az orosz beavatkozás tényét és célját feltáró hírszerzőket. Mivel nyilvános megszólalásaiban ezzel kapcsolatban teljesen átvette Trump legfanatikusabb védelmezőinek megfogalmazásait - állítván például, hogy az amerikai hatóságok "kémkedtek" Trump kampánystábja után -, komoly aggályok merülnek fel érdeklődése őszinteségével kapcsolatban.

Már csak azért is, mert a CIA-sokat, akiket most a minisztérium nyomozói is meghallgatnának, az amúgy republikánus többségű Szenátus hírszerzési bizottsága már meghallgatta. Vizsgálatuk során nem tártak fel semmilyen problémát az oroszügyi vizsgálatot elindító munkájukkal kapcsolatban. A Times értesülései szerint Barr minisztert leginkább az érdekli, hogy milyen források alapján juthattak a CIA elemzői arra, hogy Putyin tényleg Trump érdekében, Hillary Clinton ellen avatkozott be a választásba. Ezt Mueller jelentése amúgy hosszan részletezte, az első kötetben bő negyven oldal szól erről.