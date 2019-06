Az orosz állami olajcég gépei valahogy mindig arra repültek, ahol a főnök családja nyaralt

Nyilvánosan elérhető adatok alapján a Reuters megvizsgálta az orosz állami olajvállalat, a Rosznyefty gépeinek 290 útját 2015 és idén május között. A repülési adatokból eleve gyanús volt, hogy ebből 96 út az orosz ünnepnapokra vagy a pénteki ebédidő és a hétfő reggel közötti időszakokra esett.

Vlagyimir Putyi és Igor Sechin beszélgetnek Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

Az útvonalak vizsgálatából pedig kiderült, hogy az elmúlt négy évben az állami vállalat gépei 8 alkalommal repültek Szardínia szigetére, 15-ször a Maldív-szigetekre és hét alkalommal a spanyolországi Palma de Mallorcára. Ugyanakkor semmiféle nyilvánosan elérhető adaton nem találtak arra vonatkozóan, hogy az adott időpontokban az adott helyeken bármilyen hivatalos eseményre került volna sor.

Ugyanakkor néhány helyszínen feltűnt a vállalat vezérigazgatójának, Igor Sechinnek az akkori felesége és a család barátai is. Több képet is feltöltöttek a közösségi oldalaikra azokban az időpontokban, amikor a vállalati gépek is ott tartózkodtak.

Ezeken a képeken Sechin nem tűnt fel, de a Reutersnek sikerült sikerült lefotóznia tavaly augusztus 6-án a Palma da Mallorca reptéren.

A hírügynökségnek küldött válaszában a Rosznyefty annyit közölt, hogy globális válallatként a világ minden részén dolgoznak, és a vállalati gépeket a szabályoknak megfelelően használják. Arra már nem válaszoltak, hogy Sechin használhatja-e magáncélokra a válallati repülőgépet. Ugyanakkor tagadták, hogy a vezérigazgató családtagjait a vállalati gépek szállították volna.