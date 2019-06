Lemondott a moldáv kormány, közösen veheti át a hatalmat az oroszbarát és az Európa-párti ellenzék

Rendőrök a kormány székhelye előtt Fotó: Miroslav Rotari/Sputnik

„Ellenzékbe vonulunk. Pavel Filip kormánya lemond minden miniszterével. Ez az egyetlen kiút a politikai válságból” - jelentette be a kormánypárt alelnöke.

Az elmúlt hónapokban Moldávia lett Európa saját Venezuelája - az orosz világ egyik legismertebb újságírója, Leonid Bershidsky ezzel a hasonlattal érzékeltette az alkotmányos válság komolyságát. A nagy különbség szerinte az, hogy

Moldáviában a nyugati hatalmak és az oroszok ugyanazt akarták: a kormány távozását.

Európa egyik legszegényebb térségében, a Románia és Ukrajna között fekvő, 3,5 milliós országban három nagy pártcsoport befolyásolja a politikát.

Az elmúlt években a magát baloldalinak mondó Moldovai Demokrata Párt (MDP) volt hatalmon, amely a közmegegyezés szerint a párt valódi vezetője, Vladimir Plahotniuc oligarcha magánvagyonának gyarapodásán fáradozott.

A két nagy ellenzéki tömb egyike az oroszbarát Szocialista Párt,

a másik pedig az Európa-párti, jobboldali ACUM, amely az ipari méretű korrupciót tette meg fő kampánytémává.

A kormány támogatói a kormány székhelye előtt Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A februári választáson a három tömb mind 20 százalék fölötti eredményt ért el, és az ellenzék nagyon szerette volna leváltani a kormányt, de az Európa-pártiak és a Moszkva-pártiak nem tudtak megegyezni, miközben egyedül az oligarchapárt sem tudott új kormányt alakítani.

Egészen múlt hétig tartott a patthelyzet, amikor az ellenzékiek nagykoalíciót kötöttek, közös miniszterelnök-jelöltet és házelnökjelöltet állítottak, akiket múlt szombaton meg is választottak. Azt mondták, így tudják csak oligarchamentessé tenni az országot. A kormánypártiak bojkottálták az ülést, és a parlament személyzete is velük tartott, egyszer még az áram is elment az ülésteremben.

A kormányhoz húzó alkotmánybíróság jelezte, hogy alkotmányellenes volt a házelnök megválasztása, úgyhogy mostantól a parlament összes döntése érvénytelen. A két frissen kibékült párt ezt nem fogadta el, ezért az elmúlt héten az ország súlyos politikai krízisbe került, olyan részletekkel, mint amikor az alkotmánybíróság felfüggesztette tisztségéből Igor Dodon moldovai elnököt, és Pavel Filip volt miniszterelnököt nevezte ki ideiglenes államfőnek.

Pavel Filip Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

A TASZSZ orosz hírügynökség azt állítja, hogy a kormánypárt egyik tagja szerint az MDP azt követően fújt visszavonulót, hogy a pártszékházba látogatott Derek Hogan chisinaui amerikai nagykövet. A forrás szerint az MDP a végsőkig reménykedett Washington támogatásában, de nem kapta meg azt.

„Tudjuk, mennyire bántó látni, mi történik ezzel az országgal” - mondta a kormánypárt alelnöke, akinek be kellett jelentenie a vereséget. „De mi stabilitást és békét akarunk, ezért döntöttünk így.”

Az új kormányba mindkét ellenzéki tömb delegált minisztereket, és ezért azt a nyugat és Moszkva is elfogadja. De a már idézett Bershidsky hozzáteszi, hogy nehéz dolguk lesz egy olyan országban, ahol szinte minden egyetlen oligarcháé.