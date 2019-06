A moldáv alkotmánybíróság szerint mostantól törvénytelen a törvényhozás

Moldáviában alkotmányos válság van.

Hosszú idő után miniszterelnököt és házelnököt választott a parlament, mire az alkotmánybíróság gyorsan kimondta, hogy az utóbbi megválasztása törvénytelen volt, úgyhogy a moldáv országgyűlés minden további döntése is az lesz.

Moldáviában három nagy pártcsoport befolyásolja a politikát: a magát baloldalinak mondó demokraták, akik az utóbbi években irányították az országot, de a párt vezetői leginkább magáncégként kezelték Európa egyik legszegényebb országát, vagyis a közpénzekből magánvagyonukat gyarapították.

Két nagy ellenzéki tömb állt velük szemben, egy baloldali (akiket oroszpártinak tartanak), és egy jobboldali (amit Európa-pártinak tartanak). Kibékíthetetlen viszályuk eddig akadálya volt a demokraták megbuktatásának, most szombatig.

Kisinyov, Moldávia fővárosa. Fotó: AFP

Most viszont a két ellenzéki tömb nagykoalíciót kötött, és közös miniszterelnök-jelöltet és házelnök-jelöltet állítottak, akiket szombaton meg is választottak. Azt mondták, így tudják csak oligarchamentessé tenni az országot. A demokraták bojkottálták az ülést, és a parlament személyzete is velük tartott, volt hogy még az áram is elment az ülésteremben.

A demokratákhoz húzó alkotmánybíróság gyorsan jelezte, hogy alkotmányellenes volt a házelnök megválasztása, úgyhogy mostantól a parlament összes döntése érvénytelen. A két frissen kibékült párt viszont a döntést nem fogadja el.

A nyugati kormányok és az orosz vezetés is önmérsékletre intette a feleket. (Reuters / Tassz))