Pikó András lesz az ellenzék közös jelöltje a VIII. kerületben

Már az április eleji megállapodásnál is felmerült, hogy a VIII. kerületet megkapó Momentum a Klubrádió műsorvezetőjét, Pikó Andrást indítaná polgármesterjelöltnek, de ő akkor még hivatalosan még nem fogadta el felkérést.

Pikó András

Pikó csütörtökön egy háttérbeszélgetésen jelentette be, hogy miután tárgyalt az ellenzéki pártokkal, vállalja a jelöltséget. Így a Jobbik kivételével minden ellenzéki párt támogatja az indulását, még az áprilisi egyezségből kimaradt LMP is. A tárgyalásokon megszületett megállapodással a támogató pártok végül garantálták, hogy Pikó András független, de általuk támogatott polgármesterként végzi majd a munkáját, hogy a kampányát a saját stábja irányításával, de a pártok támogatásával vezeti majd.



A megállapodás értelmében a pártok az önkormányzati választókerületeket is felosztották egymás között a Józsefvárosban, így elvileg ezekben is egy-egy ellenzéki áll szemben a fideszes képviselőjelöltekkel. Egyébként ebben a kerületben a május végi EP-választáson az ellenzéki pártok jóval több szavazatot kaptak, mint a Fidesz.

Pikó András a lakhatási helyzet rendezését hangsúlyozta a programjából, mivel a VIII. kerületben nagy az önkormányzati tulajdonú lakások aránya, de ezek egy része vagy használhatatlan állapotban van, nem nem tudni pontosan, kik laknak bennük. Ugyanakkor nem támogatná az önkormányzati lakások privatizálását, inkább felújítaná ezeket.

Elmondta, hogy a kerületi újságot is propagandamentesítené, ami például az EP-választások előtt csak Kocsis Máté kampányüzeneteit tartotta fontosnak. Valamint a Lokállal is felmondaná a kerület szerződését.

Pikóék azt is hangsúlyoznák, hogy a VIII. kerület fideszes vezetői valójában nem is a kerületben élnek. Pikó 15 éve lakik a Józsefvárosban, és a C8 Civilek Józsefvárosért nevű szervezettel civilként is aktív. A polgármesteri indulás miatt 18 év után a Klub Rádiónál is felmond.