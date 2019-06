Trump állítja, hogy soha nem akarta kirúgni Muellert

Annak, hogy Donald Trump hányszor akarta kirúgatni Robert Mueller legfőbb ügyészt, jelentős irodalma van.

Maga Robert Mueller is legalább hét ilyen esetre hivatkozik jelentésében, külön fejezetet is szentelt a témának.

Ebben Donald McGahn, a Fehér Ház egykori jogtanácsosa eskü alatt vallja, hogy Trump ki akarta rúgatni Muellert.

Trump erre ma egy tévéinterjúban közölte, hogy sosem akarta kirúgni Muellert, még csak nem is sugallt ilyet.

Aztán elmondta, hogy azért nem tanúskodott a vizsgálatban, mert Muellerék csak hazugságon akarták volna kapni.

"A történet nagyon leegyszerűsítve: ad 1, sosem rúgtam volna ki Muellert. Sosem sugalmaztam Mueller kirúgását" - jelentette ki az ABC Good Morning America című reggeli műsorában Donald Trump. Az elnökkel interjúzó George Stephanopoulos - aki műsorvezetői karrierje előtt Bill Clinton kommunikációs igazgatója, majd elnöki főtanácsadója is volt - erre felvetette, hogy ma fehér ház egykori jogtanácsosa, Donald McGahn ennek az ellenkezőjét vallotta Robert Mueller különleges ügyésznek. Erre Trump azt felelte, "nem érdekel, hogy mit mond, nem számít".

Donald F. McGahn, az egykori jogtanácsos vallomása és a korabeli sajtóbeszámolók szerint egyszer konkrétan azzal akadályozta meg Trumpot Mueller kirúgásában, hogy lemondással fenyegetőzött. Mueller a nyomozását lezáró jelentésének második kötetében, amelyben azt tárgyalja, hogy az elnök miként próbálta akadályozni az igazság felderítését, külön meg is említi, hogy Trumpot gyakran csak beosztottjai parancsmegtagadása mentette meg a törvénysértéstől.

Stephanopoulos, aki ki is érdemelte Trumptól az "okostóni" (little wise guy) jelzőt, erre visszakérdezett, hogy mégis miért hazudott volna eskü alatt McGahn - és miért pont erről, tenném hozzá én. "Mert jó ügyvédnek próbált látszani. Vagy mert ezt is hitte, mert én állandóan arról beszéltem bárkinek, aki meghallgatott, hogy Mueller összeférhetetlen. Robert Muellernél fennállt az összeférhetetlenség" - mondta, de tagadta, hogy valaha azt mondta volna, hogy Muellernek mennie kell.

Trumpnak mániája volt, hogy Mueller személyes okokból összeférhetetlen. Ezt arra alapozta, hogy amikor Mueller 2011-ben lemondta tagságát Trump egyik golfklubjában, visszatérítést kért a tagdíjából, amit viszont Trump nem adott meg. Erre még Steve Bannon, Trump akkori főtanácsadója is azt mondta az elnöknek, hogy erre hivatkozni "piti és nevetséges".

Stephanopoulos végül arra is rákérdezett, hogy ha most itt, neki hajlandó volt ezekről az ügyekről beszélni, akkor miért nem tanuskodott Mueller nyomozásában. "Mert ők csak hazugságon, vagy apróbb csúsztatásokon akartak kapni minket" - felelte erre Trump.