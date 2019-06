2 milliárd tonna jég olvadt el csütörtökön Grönlandon

Pénteken az északi féltekén több helyen is hőmérsékleti rekordok dőltek, még Grönlandon is nagyon sütött a nap, a sziget jégtakarójának 40 százaléka kezdett olvadni, és csütörtökön Grönland vesztett is kb.

2 milliárd tonna jeget egyetlen nap alatt.

Az ilyen komoly napi olvadás nem általános, de nem is példa nélküli, utoljára 2012-ben tapasztalt hasonlót a sziget, de az az év rekordév volt a grönlandi jég összehúzódása szempontjából.

A grönlandi jég általában minden év júniusa és augusztusa között fogy, de a legjelentősebb júliusban az olvadás. A 2 milliárd tonnás napi adat azonban még júliusban is magasnak számítana, nemhogy június közepén. Kutatók szerint ez arra enged következtetni, hogy 2019 júliusa még durvább olvadást hozhat. (CNN)