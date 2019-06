A molesztált férfin keresztül üzenget egymásnak a püspök és az érsekség

A magyar katolikus egyház az elmúlt húsz évben több vitatható lépést és nyilatkozatot is tett gyerekmolesztálási ügyekben, de ezek között is emlékezetes marad az alábbi levél. Ezt Süllei László érseki helynök - gyakorlatilag Erdő Péter bíboros helyettese - írta, aki az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal vezetése és egyéb tisztségek ellátása mellett a Mátyás-templom plébánosa a budai Várban.

Süllei László kanonok, a templom plébánosa (b) és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere (j) megtekintik a Mátyás-templom tornyáról nyíló panorámát közös sajtótájékoztatójuk után, 2012. szeptember 25-én Fotó: Kallos Bea/MTI/MTVA

Az érseki helynök kulcsszerepet játszott A. történetében is. Amikor a fiatalember másodszor nekifutott, hogy elérje zaklatási ügye kivizsgálását, állítása szerint Süllei rázta le. Évekkel később ő volt az, aki egymás után négy pszichológusi vizsgálatra elküldte A-t, ahogy ezt ebben a cikkben részletesen bemutattuk.

A molesztálással vádolt papot 2016-ban végül eltiltotta a Vatikán, de a vizsgálat eredményéről A-t nem értesítették, és senki nem kért tőle bocsánatot, se a molesztálásért magáért, se az ügy szerinte nem megfelelő kezeléséért. Az elmúlt hetekben hiába próbált kapcsolatba lépni a főegyházmegye vezetésével, nem kapott választ. Részben ez volt az egyik oka, hogy elment gyerekkori pártfogójához, a főegyházmegye püspökéhez, Snell Györgyhöz, és számon kérte rajta többek között Süllei hibáit is. Snell püspök azonban kijelentette, hogy ez az egész nem tartozik rá, nem is érdekli.

Egy nappal azután, hogy közzétettük a hangfelvételt az áldozat és a püspök beszélgetéséről, Süllei László érseki helynök hivatalos levelet fogalmazott, és

három év hallgatás után tájékoztatta A-t az őt zaklató pap sorsáról, sőt még segítséget is felajánlott.

Legalábbis elsőre úgy tűnt.

A június 4-ei keltezésű levél A-nak, a pap nevét kitakartuk

A szorosabb olvasás során azonban szaporodnak a kérdések.

Egyrészt érdemi információ nem derül ki a vizsgálatról, nem tudjuk meg, mit vizsgáltak, kikkel beszéltek, milyen megállapításokra jutottak. Nem csak bocsánatkérés nincs, de azt sem ismerik el, hogy A. igazat mondott. Az eredményt közli csak a főegyházmegye, ráadásul hangsúlyozza, hogy ezt ők már nyilvánosságra hozták.

Aminek csak a fele igaz. A Magyar Kurírban is megjelent 2016-os közleményben azt olvassuk, hogy „közigazgatási büntetőeljárás került lefolytatásra, amelynek eredményeként az illetékes egyházi hatóság az érintett papot mindennemű papi tevékenységtől eltiltotta.” Vagyis az eltiltásról tényleg tájékoztatták a nyilvánosságot, miután az Index érdeklődött náluk, de a közleményben arról egy szó sincs, hogy

a pápa „világi állapotba helyezte”, vagyis laicizálta a papot. Ezt csak ebből a levélből tudta meg az áldozata is.

A papi rendből való kizárás a legsúlyosabb büntetés, amelyet a Szentszék kiróhat a klerikusokra, sokkal komolyabb, mint az eltiltás. Azt továbbra sem tudjuk, hogy ezt mikor javasolta a főegyházmegye a Vatikánnak, és végül mikor történt meg.

A levél utolsó mondata is zavarba hozta A-t. Snell püspök ugyanis pont arról beszélt a hangfelvételen, hogy ő semmi rosszat nem csinált, az ügy nem rá tartozik, a fiatalember pedig „undorítóan” viselkedik vele.

A. nem tudta elképzelni, mi vehette rá Snell püspököt arra, hogy az érdektelenség és az undor helyett aktív lelki segítséget ajánljon fel. Áldozatként fontosnak tartotta eddig is, hogy az egyház pszichológiai segítséget nyújtson azoknak, akiket papok molesztálnak, de az nem tűnt jó ötletnek, hogy egy független szakember helyett pont egy érintett, vele vitában álló pap vállalkozzon a feladatra.

Mindenesetre utána akart járni az ügynek, ezért kereste Snell püspököt, de csak a titkárával tudott beszélni. Aki egy nap gondolkodás után, A. teljes megdöbbenésére közölte: Snell püspökkel a levél tartalmáról nem egyeztettek.

„Amit írt a Süllei atya és ígért a püspök atya nevében, azt tartsa be ő!”

- üzente meg titkárával Snell egy sms-ben, amelyet A. megmutatott a 444-nek. A keresetlen szavakat nehéz máshogy érteni, mint hogy nyújtson az érseki helynök lelkisegélyt, ha akar, mert a püspök nem fog.

Snell György segédpüspök, a Bazilika plébánosa beszél az ökumenikus imahét országos megnyitó istentiszteletén a budapesti Szent István-bazilikában 2015. január 18-án. Mögötte Erdő Péter és más egyházak vezetői Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A megalázó és ellentmondásos helyzetet A. próbálta volna tisztázni a főegyházmegyével, de Süllei nem reagál a hívásaira. Kerestem én is Sülleit és Snellt, hogy adjanak magyarázatot a történtekre, de egyik telefont se vette fel senki.

Azt is érdemes volna egyértelművé tenni, mennyire tekinthető általános eljárásnak, ami A-val történt az elmúlt 16 évben, vagy hogy miért csak most közlik vele a vizsgálat eredményét, ha ezek szerint ennek eddig sem volt semmi akadálya. De az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hónapok óta nem válaszol semmilyen kérdésre.