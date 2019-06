Sajtóhírek szerint a hongkongi kormány jegeli a kiadatási törvényt

Hongkong vezetése várhatóan elhalasztja az új kiadatási törvény elfogadását, de nem ejtik teljesen a javaslatot - írja a BBC. A törvény engedélyezné a kiadatásokat Kína felé, ezekről eseti alapon döntetnének a hongkongi bíróságok. A kormány szerint erre azért van szükség, mert jelenleg Hongkong a kínai bűnözők menedékének számít, hiszen tudják, hogy nem adják ki őket a kínai igazságszolgáltatásnak. A hongkongi kormány szerint pedig csak a kiadások engedélyezésével menthetik meg a várost a bűnözőktől.

A törvény ellenzői szerint azonban az új rendszer lehetőséget adna arra is, hogy Kína politikai ellenfelei számára is ellenséges tereppé váljon a város, ami ugyan Kína része, de más politikai rendszerben, autonóm módon működik. A tervezettel kapcsolatban emberijogi aggályok is felmerültek, a kínai igazságszolgáltatástól ugyanis jelentések szerint nem idegen a kényszervallatás és az embertelen bánásmód sem, ezeket azonban a hongkongi igazságszolgáltatás elutasítja, és a nemzetközi jog szabályai szerint is kerülni kell a kiadatásokat olyan országok felé, ahol az embereknek rossz bánásmódban lehet részük és nincs esélyük fair eljárásra.

Éppen ezért kezdődtek tüntetések Hongkongban a tervezet ellen, ezek kényszerítették most részleges meghátrálásra a kormányt. (BBC)