Grönlandon is csodás kánikula van

Megrázó erejű fényképpel szemléltette a felmelegedés hatásait egy norvég sarkkutató. Steffen Olsen kutyaszánjával éppen egy nagy gleccseren kelt volna át, hogy begyűjtsön pár meteorológiai mérőeszközt, amikor szembesülnie kellett vele, hogy a nagy melegben a jég felszíne megolvadt, így kutyáinak vízben kell gázolniuk.

A kép az Inglefield Bredning fjordban, Grönland északnyugati csücskében készült, ahol aztán tényleg fagyni kéne. De az amúgy 1,2 méter vastag jégréteg teteje teljesen megolvadt.

Olsen június 13-án készítette a felvételt. Elbeszélése szerint végül a terepet jól ismerő helyiek segítségével találtak száraz pontokat a jégen, az útvonal tervezését pedig friss műholdképek is segítették. "Idei expedíciónk a mérőműszerek beszerzésére sok állóvízbe ütközött a jégen" - magyarázta a Dán Meteorológiai Intézet munkatársa, Ruth Mottram. "Itt elég megbízhatóan képződik jég minden télen, és általában nagyon vastag is" - magyarázta. De a múlt héten erős melegedés kezdődött Grönlandon és az egész sarkvidéken. "Dél felől érkezik a meleg levegő" - magyarázta Mottram. Ezért áraszthatta el olvadékvíz a még meglévő tengeri jég felszínét is. (Via The Guardian)