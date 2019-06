Kínában elrendelték a hajnani Hotel Vienna nevének megváltoztatását

Kínában, a jelentős turisztikai célpontnak számító Hajnan tartományban van egy hotel, amit úgy hívnak, hogy Hotel Vienna International. Azaz csak hívtak, mert a tartományi hatóságok névváltoztatást rendeltek el. Döntésüket azzal indokolták, hogy a Bécstől kölcsönzött név külföldi, idegen dolgok bálványozását jelenti.

A kínai Hawaii-nak is nevezett tartomány turisztikai hatósága listát állított össze az átnevezendő szállodákról, szerepel rajta a Victoria Hotel, a Heidelberg Hotel, de a lagnagyobb szereplő a Hotel Vienna International, ami egy 15 szállodát üzemeltető cég.

A Vienna Hotel International márka a világ egyik legnagyobb szállodaüzemeltetője, a kínai állami tulajdonú Jinjiang Group tulajdona, és a cégcsoport a közösségi médiában már reagált is a hajnani döntésre, azt írták, panaszt tettek a tartomány vezetésénél, nekik ugyanis 2022-ig mindenképp joguk van használni ezt a nevet.

A hajnani tisztviselők előírták azt is, milyen neveket kellene felvenniük az idegen városokról elnevezett hoteleknek, a javaslataik között szerepel a Korallpalota vagy a Császári Kert is, ugyanis szerintük a neveknek Kína birodalmi múltját kellene idézniük. (Financial Times)