Kritikátlanul csak a kormány szólalhat meg a kormánypárti médiában

12-szer annyi időt kaptak a kormányoldali megszólalók, mint az ellenzékiek a TV2 hírműsoraiban az EP-kampány idején, derült ki a Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére készült elemzéséből.

Az RTL elsősorban saját Híradóját elemeztette, összehasonlításképp vizsgálták a hivatalosan közszolgálati Duna TV és a kormányközeli magántulajdonban levő TV2 hírműsorait. Az elemzésben a fő hírműsorok, az este hatos híradók adásait vizsgálták.

Az elemzés szerint Orbán Viktor volt a főszereplője a kampánynak, a három csatonán összsen 180 hírben, az összes hír 17 százalékában szepelt. Az ellenzéki politikusok közül leggyakrabban Dobrev Klára szerepelt, összesen 48 alkalommal.

Ez még magyarázható Orbán Viktor kiemelt szerepével. Az már kevésbé, hogy a Mérték elemzése szerint azoknál a híreknél, ahol lehetőség lett volna versengő nézetek bemutatására (a vizsgált hírek 57 százaléka volt ilyen), egyedül az RTL törekedett erre. A kiegyensúlyozottság hiánya ezen túl abban is kiütközött, hogy a Mérték elemzése szerint a kormányoldal intézményi szereplőinek kritikus bemutatására egyáltalán nem találtak példát sem a Duna, sem a TV2 hírműsorában, ezeket a két csatorna kizárólag pozitívan mutatta be, a kormányoldalhoz nem tartozó intézményi szereplőket viszont a TV2-ön 65 százalékban negatívan mutatták be, mindössze az esetek 9 százalékában adtak lehetőséget nekik arra, hogy közvetlenül megjelenő kritika nélkül mondhassák el nézeteiket. (Via Magyar Narancs)