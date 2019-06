Siessenek, már csak egy napjuk van adatokat egyeztetni a bankjukkal

Elvben szerdán, június 26-án jár le a banki adategyeztetések határideje. A bankoknak a pénzmosás elleni törvények alapján kell idén június 26-ig minden kétséget kizáróan meggyőződniük betéteseik személyazonosságáról. Aki elmulasztja az adategyeztetést, az azt kockáztatja, hogy amíg nem tér be személyesen a bankba, addig nem végezhet semmilyen banki műveletet. Vagyis nem férhet hozzá számlájához, nem fizethet a kártyájával, nem utalhat.

Mivel az erről szóló tájékoztatás finoman szólva is hagyott maga után kívánni valókat - az én bankom például egyáltalán nem küldött róla se levelet, se sms-t, se emailt, pont emiatt még hívni se hívtak, és a netbankon se kaptam erről üzenetet. A tájékoztatást a bank főoldalára tették ki, aminek a létezéséről csak ebből kifolyólag értesültem. Az már más kérdés, hogy személyes ügyintézés során kiderült, hogy nekem nem is kellett volna adatot egyeztetnem, de mint tájékoztattak, ezt csak személyesen deríthettem volna ki amúgy is.

Mindegy. Ami nem mindegy, az az, hogy valószínűleg akadnak még pár százan, százezren az országban, akiket szintén semmilyen formában nem tájékoztatott senki arról, hogy adatokat kéne egyeztetniük. Erre a múlt héten már a Bankszövetség is felhívta a figyelmet, az Országgyűlés pedig keddi ülésén a házszabálytól eltérve akár azonnal dönthet a vonatkozó, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénymódosításról melynek lényege, hogy három hónappal meghosszabbítsák az adategyeztetés határidejét, nehogy banki szolgáltatások nélkül maradjon több mint egymillió ember.