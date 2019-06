Putyin szerint a liberalizmus elavulttá vált

Az orosz államfő az oszakai G20-találkozóra indulása előtt adott interjút a Financial Timesnak, ebben beszélt arról, hogy a liberalizmus szerinte mára elavulttá vált, és az ideológia, amely meghatározta a nyugati demokráciákat évtizedeken át, túlélte a célját.

A BBC összefoglalója szerint Vlagymir Putyin üdvözölte a populizmus erősödését Európában és az Egyesült Államokban, mivel szerinte az olyan elképzelések, mint a multikulturalizmus, többé nem fenntarthatóak.

Fotó: Sergey Guneev/Sputnik

Putyin szerint a liberálisok egyszerűen nem diktálhatnak többé semmit senkinek, és hozzátette azt is, hogy a liberalizmus egyszerűen nem fér össze az emberek többségének érdekeivel. Kitért arra is, hogy Angela Merkel milyen sok menekültet engedett be Németországba, majd arról beszélt, hogy szerinte a liberális elképzelés feltételezi, hogy semmit nem lehet tenni: a migránsok ölhetnek, rabolhatnak és erőszakolhatnak, és mentességet élvezhetnek ezekért, csak azért mert a migránsok jogait védeni kell.

Az orosz elnök dicsérte amerikai kollégáját, Donald Trumpot is, akit egy tehetséges embernek nevezett, aki tudja, hogyan kapcsolódjon a szavazóihoz. Ugyanakkor szerinte az amerikai unilaterális doktrina részben okolható a kínai-amerikai kereskedelmi háborúért, illetve az Iránnal szembeni feszültségekért.

Putyin szavaira már reagált az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk, aki elmondta, hogy aki szerint a liberalizmus elavult, az azt is állítja, hogy a szabadság avult el, a jogállamiság avult el és az emberi jogok avultak el.

„Amit én igazán elavult találok, az a tekintélyuralmi rendszer, a személyi kultusz, az oligarchák uralma, még akkor is, ha ezek időnként hatékonynak is tűnhetnek”, tette hozzá Tusk.