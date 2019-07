Már megszülethetett a harmadik génszerkesztett csecsemő Kínában

Tavaly robbant ki komoly nemzetközi tudományos felháborodás, miután egy kínai biofizikus, Ho Csian-kuj bejelentette, hogy megszületett a világ első genomszerkesztett kisbabája. A bejelentés épp akkor történt, amikor Hongkongban novemberben összeültek a világ vezető genetikusa, hogy a genetikailag módosított emberek kérdéséről vitatkozzanak. Úgy tervezték, hogy ez csak elméleti keretek között fog majd zajlani, de Ho rácáfolt mindenkire.

Ho Csian-kuj Fotó: Ling / Imaginechina

A sencseni Déli Tudományos és Műszaki Egyetem fizetés nélküli szabadságon lévő kutatója egy ikerpár genomját módosította a Crispr-Cas9 génszerkesztési technológiával. Ho azt mondta, hogy büszke a cselekedetére, ugyanakkor vizsgálat indult ellene, a kutatók őrültséget és Pandóra szelencéjét emlegettek.

Ráadásul Ho akkor közölte, hogy egy másik nő is terhes egy Crispr-gyerekkel. Az MIT lapja szerint ez a gyermek jó eséllyel már is születhetett, illetve bármikor megszülethet, hiszen hét hónap telt el a hongkongi találkozó óta. A nő kilétét teljes titokban tartják, így a tudományos élet szereplői is csak találgatni tudnak.

Ráadásul az amerikai tudományos lap által idézett kutatók attól tartanak, hogy a kínai állam nem fogja felvállalni a nyilvánosság előtt a harmadik gyerek megszületését, mivel nem akarnak még nagyobb hírverést a sztorinak. Nem véletlen, hogy az első ikerpár megszületését is próbálta eltusolni a kínai állam, de közben a szakértők szerint elkerülhetetlen, hogy egyre több ilyen gyerek szülessen, mivel a viszonylag könnyen alkalmazható genomszerkesztő technológiákat lehetetlen lesz kontroll alatt tartani.

Júniusban egy orosz kutató már jelezte, hogy reméli, övé lehet majd a következő gyerek, ha megkapja az ehhez szükséges állami engedélyt.

Ho első beavatkozásában állítása szerint egyetlen gént, a CCR5-öt módosították, hogy a két lány immúnis legyen a HIV-fertőzésre. Ugyanakkor a bejelentést egyáltalán nem fogadták lelkendezve a világ kutatói: a világ számos országa mellett Kínában is komoly kritikákat kapott.

Hóról január óta nem lehet tudni semmit, holléte sem ismert. És ugyan elképzelhető, hogy a harmadik terhességet megszakították, a lapnak nyilatkozó kutató kétli, hogy ezt meglépték volna. Az év első felében mindenesetre Kínában elkezdtek törvényeket hozni az emberi génszerkesztéssel kapcsolatban, új büntetési tételeket is bevezetve a mindaddig meglehetősen szabályozatlan területre. Ugyanakkor a kínai kutatókat állítólag eléggé zavarja, hogy nagyon keveset tudni a Ho ügyében folyó vizsgálatról.