Szijjártó Péter volt futsalos csapattársa lett a Budapest Honvéd ügyvezetője

Az Index ír arról, hogy új ügyvezető igazgatója van a Budapest Honvédnak Kun Gábor személyében. A kispesti klubot tavasszal vásárolta meg egy fideszes politikus-vállalkozó cége. Bozó Zoltán 2014-ben még a kormánypárt polgármesterjelöltje volt Szentesen, de simán kikapott. Távközlési cége viszont szerencsésebb: ők üzemeltetik a déli határon épített kerítést öt év alatt 6,5 milliárd forintért. És korábban nagyrészt ők is építették a jelzőrendszerrel ellátott okoskerítést, sajtóhírek szerint 18 milliárdért.

A most a klub élére ügyvezetőként érkező Kun a Ferencváros és a Honvéd utánpótlásában nevelkedett, később a Vecsés és az Újbuda játékosaként, az NB II-ben, és NB III-ban szerepelt. A nagypályás fociról aztán futsalra váltott, 2012-ben igazolt a Fraditól a Dunakeszi Kinizsihez, ahol Szijjártó Péter csapattársa lett. Volt gólkirály is a másodosztályi futsalligában, 56 góllal.

Az elmúlt 20 évben végigjártam a ranglétrát, ezért ismerem a játékosok gondolkodását és az öltözők világát belülről, edzettem én is keményen, voltam sérült is. Emellett az elmúlt 6-7 évben már a civil karrieremet is építettem és számottevő menedzseri és vezetői tapasztalattal lettem gazdagabb egy nagy szervezetnél