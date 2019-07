Ferencváros nagymenője feladta a küzdelmet

„Nyilván valakitől pénzt kap ezért. Nem kívánok önnel beszélni. A bíróságon majd eldöntik, hogy hazudott vagy nem hazudott.”

Ezt Rudits Tibor, a ferencvárosi kéményes vállalkozó, Bácskai János polgármester jó barátja mondta nekem még 2018. novemberben a bíróságon, ahová azért idéztek be, mert feljelentett rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt. Amíg a tárgyalóterem előtt várakoztunk, kihasználtuk az alkalmat és végre interjút készíthettünk a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület egykori alelnökével. Rákérdezhettünk arra, amire mindenki, aki ismeri az ügyeit, leginkább kíváncsi:

„Mit vitt a szatyrában Varga József fideszes országgyűlési képviselőnek?”

A kéményes az egyik kulcsfigurája a IX. kerületi zűrös ügyeknek. Ő az a vállalkozó, akinek a neve a legtöbb zavaros kerületi történetben előbukkan, legyen az lakás- vagy épp parkolási balhé, hogy csak a legismertebbeket említsük.

Emlékezetes, hogy az ő autói parkoltak rendszeresen egy egyedileg kialakított, kamu útburkolati jelen, néhány járművére mentős matricát ragasztott, és kék villogókkal járt-kelt. A hozzá köthető társaság a kerületi Fidesz segítségével seftelt uniós pénzből felújított önkormányzati lakásokkal. Leegyszerűsítve önkormányzattól fillérekért megszerezték a közpénzből frissen rendbe hozott lakásokat, majd meghirdették és eladták azokat jóval magasabb, piaci áron.

De miatta robbant ki a kerületi VIP parkolási botrány is. Rudits nem kerületi lakos, mégis ingyenesen parkolhatott az egész kerületben, ugyanis valahogy felkerült a kiváltságosok listájára egy BMW SUV is, amelyet véletlenül éppen ő használt. Még hosszan sorolhatnánk a vendéglátóhelyekkel, kéményfelújítással, kátyúzással, útburkolat-felújítással foglalkozó multipotens vállalkozó ügyeit. A kerületi politika szinte minden befolyásos szereplőjéhez szoros kapcsolat fűzi. A kincstártól kezdve a parlamenti képviselő és polgármesteri főtanácsadó irodáján át a polgármesteri hivatalig, mindenhová bejárása van. Nem túlzás azt állítani, hogy ő Ferencváros egyik kiskirálya. Rudits Tibor viszont ezt sérelmezte, feljelentett és feljelentésében kiemelte, hogy:

„napjainkban jelentős probléma a korrupció, az emberekben - jogosan - komoly felháborodást okoznak a korrupciógyanús, visszaélésszerű ügyek. Erre tekintettel a lentebbiekben megjelölt valótlan állítások azon kívül, hogy rágalmazóak, bántóak, becsületsértőek, megalázóak, beláthatatlan károkat is okoznak számunkra, mivel az emberek eddigi munkánkba vetett - töretlen - bizalmára romboló hatással vannak.”

De nem is az a meglepő, hogy az önkormányzat, a vagyonkezelő és a polgármester után a mindent vivő vállalkozó is a bíróságon próbálja sikertelenül tisztára mosni a nevét, hanem egy apró, de fontos körülmény. Éppen Dezső András Maffiózok Mackónadrágban című könyvét olvasom, amiben leírja, hogy a 80-as években a sokszor Los Angelesből instruált első szervezett betörőbandák hálózatát azért is tudta feltérképezni a hatóság, mert a különböző, egymástól elvileg független ügyekben mindig ugyanaz a menő ügyvédi iroda képviselte a simlis arcokat. Akik körül megjelent az ominózus jogi képviselő, azok között kezdték keresni a kapcsolatot. Ez jutott eszembe, amikor a kezembe vettem az idézést és láttam, hogy kik képviselik Rudits Tibort.

A kerületi vállalkozót és tőle elvileg teljesen független Bácskai János polgármestert, valamint az önkormányzatot pontosan ugyanaz az ügyvédi iroda, a dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda képviselte. Ez a jogi csapat intézi a Miniszterelnöki Kabinetiroda és annak vezetőjének Rogán Antalnak peres ügyeit is.



Ebből akár következtetni is lehetne arra, hogy a 444 ellen indított, összehangolt persorozatot honnan instruálják.

Viszont Rudits Tibornak az ellenünk folyó per során először valami oknál fogva lecserélődött a jogi képviselete, majd a vállalkozó a június 14-i személyes meghallgatáson már nem jelent meg és képviselőt sem küldött maga helyett.

A bíróság ezt a vád elejtésének tekinti, és az eljárást megszünteti.

