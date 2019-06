A 444 a Kúrián is megnyerte a parkolási pert a ferencvárosi önkormányzat ellen

A IX. kerületi önkormányzat és a kincstár (FEV IX Zrt.) 13 pontban támadta meg egy 2017-es videónkat és egy cikkünket. A bíróság minden pontban a 444-nek adott igazat. Lapunk és az önkormányzat közötti jogi csatározásnak ez volt a legfontosabb ütközete, ugyanis két olyan anyagunkról van szó, amiknek az állításaira alapoztuk az idén bemutatott, budapesti parkolásról szóló filmünket.

Az egyik megtámadott anyag arról szól, hogy Ferencvárosban egyes parkolóórák sorszám nélküli jegyeket adtak ki. Később filmünkben ezeknek a kamu jegyeknek a nyomán indultunk el, és göngyölítettük fel az átláthatatlan és szabályozatlan kerületi parkolási rendszert: „Valakik nagyon megbuherálták a ferencvárosi parkolóautomatákat”.

A másik perelt anyagunk pedig azt mutatta be, hogy a helyi Fidesz és az MSZP hogyan működött együtt éveken keresztül a kerületnek bizonyítottan káros parkolási rendszer fenntartásában: „Ferencvárosban a Fidesz és az MSZP parkolási pénzzel temeti be az árkokat”.

Mindkét állítás kulcsfontosságú az egyre duzzadó parkolási botrányban. A parkolójegyekkel és sorszámokkal kapcsolatos vitába a bíróságon túl már beszállt az Országgyűlés, a NAV és pénzügyminisztérium is. Nagyon úgy tűnik, hogy ezek a dokumentumok, amik az elmúlt 25 évben autósok által befizetett pénzekről igazolást adtak, egyszerűen nem tartoznak a Magyarországon ismert fizetést igazoló hivatalos dokumentumok közé. Ezek tulajdonképpen csak fecnik, amikre a parkolási cégek és önkormányzatok azt írnak, ami éppen eszükbe jut. Nincsenek leírt formai követelményei. Például Szegeden ráírják, hogy nyugta, Ferencvárosban nem írják rá, sőt beperelnek, ha nyugtának nevezed.

Idővel az is kiderült, hogy a hiányzó sorszámok okoznak problémát elszámolási szempontból: ezek hiányában nem lehet pontosan tudni, hogy hány tranzakció történt, tehát hány jegyet vettek az autósok és hogy pontosan mennyi pénz is került az automatába. A jó hír, hogy a botrány nyomán Varga Mihály úgy döntött, hogy az automatákat is be kell kötni a NAV-hoz. Így a továbbiakban az érmés fizetéssel már nehéz lesz visszaélni. Kár hogy mostanra ez az autósok által befizetett pénzeknek csupán 20-30 százalékát teszik ki, mivel a legtöbben már nem vesznek parkolójegyet, hanem mobiltelefonnal fizetnek. Ezeket a pénzeket pedig sok kerületben a parkolási cégekkel kötött brutálisan túlárazott szerződések és az átláthatatlan fantomcéghálók emésztik fel. A Demszky-korszakból a nyakunkon maradt gyanús parkolási társaságokat a Fidesz és az MSZP politikusai közösen hozzák helyzetbe. Erről szól a másik anyag, amiről most már a harmadik tárgyaláson mondták ki, hogy a valóságnak megfelelően tájékoztatott a helyzetről.



Ez a nagykoalíció a kilencedik kerületben úgy működött, hogy miután az LMP-és Csárdy Antal egykori önkormányzati képviselő és Baranyi Krisztina független képviselő a testület elé vitték a szerződések felbontását, akkor a szocialista és fideszes képviselők sorra leszavazták a kezdeményezéseket. Az MSZP szavazataira, tartózkodására vagy épp távolmaradására azért volt szükség, mert ezek a megállapodások annyira nyilvánvalóan gázosak voltak, hogy voltak fideszes képviselők, akik a frakció ellenében a szerződések felbontása mellett szavaztak.

Első cikkeink óta is számos parkolási anomáliára derült fény – ezeket is bemutattuk a cikk végén is elérhető, februári filmünkben. Kiderült, hogy a ferencvárosi döntéshozók VIP parkolási listát tartanak fenn, hogy a 9. kerületben adóelkerülő, ukrán fantomcég ellenőrzi a parkolást, hogy feketén dolgoznak az ellenőrök, hogy drogot árulnak az utcán, hogy a pénzszámoló helyiséget, ahol a pénzt számolták rendszeresen kirabolták, hogy az elektronikus távfelügyeletet, és az elektronikus elszámolási rendszert kiiktatták, ahogy a kártyás fizetést is, és a pénzeket az automatából összegyűjtő alkalmazottak testkameráját is. Hosszan sorolhatnánk, de felesleges, mert az ügynek annyi következmény lett, hogy a parkolásért felelős kincstárnok, Martos Dániel távozott, de a parkolási cégek továbbra is háborítatlanul működnek a maguk átláthatatlan módján.