Palkovics miniszter a német kutatóknak írt válaszában már beismerte, hogy egyfolytában hazudott

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter írásban ismerte be, hogy az elmúlt hónapokat végighazudta. Palkovics miniszter ugyanis az elmúlt hónapokban rendre azt állította, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vagyonának elkobzása és a kutatóintézeti hálózat szétverése "a német modellt követi". Most, hogy az MTA szétverése ellen tiltakozó német, vagyis a sokat emlegetett német modellt nemcsak ismerő, hanem nap mint nap megélő kutatóknak írt válaszában kénytelen volt elismerni, hogy ez az állítása nem igaz. A tíz legnagyobb német tudományos kutatási intézmény vezetője egy nappal az MTA-törvény megszavazása előtt írt levelet Orbán Viktor miniszterelnöknek. Levelüket a törvény elfogadásának másnapján hozta nyilvánosságra a Die Zeit. "Palkovics miniszter úr szerint az átalakítás a német nem egyetemi kutatási szervezetek mintáját veszi alapul, és hasonlatos a volt keletnémet akadémiák feloszlatásához. Ez a párhuzam nem állja meg a helyét" - írták.

A kutatók ugyan a miniszterelnöknek írtak, de ő nem válaszolt. Helyette írt nekik Palkovics, akinek a levelét a Magyar Nemzet teljes terjedelemben közölte. Ebben ismeri be Palkovics hónapokon át tartó hazgságát: "Önök említik a levelükben, hogy az általam hivatkozott Max Planck modellje nem azonos azzal, amit Magyarországon létrehozni tervezünk. Ez így van" - írja, majd ennek ellenére is bizonygatni kezdi, hogy az átalakítás, amiről pont az imént ismerte be, hogy nem azonos a német modellel, azonos a német modellel. (Via Index)