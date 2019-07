Agylágyulás: az Alapjogokért Központ történelmi dokumentumként szerepeltet egy videóban egy Tillát és Majkát cikiző mémet

"Mindenhol jó, de legjobb otthon" címmel 3 és fél perces propagandavideót töltött fel csütörtökön a Facebookra az Alapjogokért Központ. A benne szereplő állítások hitelességét remekül jellemzi a videó elején megtekinthető, minden túlzás nélkül fergeteges baki, amit olvasónk, Szabolcs szúrt ki.

A film gondolati íve a következő: a magyarok azért kezdtek el nagy tömegekben kivándolni Nyugat-Európába, mert a balliberális kormány 16 évvel ezelőtt, 2003-ban, az EU-csatlakozási népszavazási kampány során többek között azzal kampányolt, hogy "Nyithatok cukrászdát Bécsben?", amire "igen" volt a válasz. A ballibek ehhez képest most a Fidesz-kormány diktatúrájára fogják a tömeges kivándorlást, ami azért sem igaz, mert eleve nem is létezik tömeges kivándorlás, annyira nem, hogy még Ausztriából is többen vándoroltak ki, mint tőlünk. Szóval tömeges kivándorlás nem létezik, Orbán Viktor titokzatos okból mégis áldását adta erre a nem is létező jelenségre, azzal a feltétellel, ha pár év tanulás és/vagy munka után mindenki hazatér. Hazatérni pedig érdemes, mert nálunk nincsenek négerek meg muszlimok, bezzeg az állítólagos nyugaton más sincs. És eleve, szó szerinti idézet következik - "mára sok nyugati országban megszűnt a szólás és véleményszabadság" - így sokkal érdemesebb hazajönni.



E cikk írása közben az AK vagy a Facebook egyszer csak elérhetetlenné tette a videót, de a lényeget addigra szerencsére már lescreenshotoltam, illetve máshonnan le tudtuk még menteni a filmet.

A gondolatmenet tehát az EU-csatlakozásról szóló népszavazást megelőző 2003-as plakátkampány felidézésével indul. A videó legelején gyors egymásutánban három archív plakátot mutatnak meg ebből az időből.

Ezt:

Ezt:

És ezt:



Jelenkortörténész vagy? Jó eséllyel nem. Minden részletre emlékszel a 2003-as népszavazási kampányból? Hasonlóan jó eséllyel nem. De nem gyanús mégis valami a második plakáttal kapcsolatban? Nagyon remélem, hogy igen.

Az Alapjogokért Központ tehát azt kívánja elhitetni a gyanútlan nézőkkel, hogy a nemzetrontó komcsi kormányok olyanok voltak, hogy közpénzből kinyomatott, Tilla és Majka arca fölé szerkesztett

"Egyikünk a kapára esküszik, másikunk a Villára, de mindketten nagy parasztok vagyunk."



feliratos óriásplakátokkal mosták a gyanútlan magyarok agyát, ráadásul annak érdekében, hogy azok a négerölelgető Unióba való belépésre szavazzanak.

Ez azonban nem igaz, amit kérdésünkre Tilla is megerősített. Az Alapjogkért Központ egy első látásra, a téma bármiféle ismerete nélkül is könnyen kiszúrható mémet próbál történelmi dokumentumként eladni. Egész pontosan egy valóban létező plakát jól láthatóan gyenge fotómanipuláció útján előállított debil/shitpost verzióját.

A tényleg létező eredeti plakátok egy része arra az alapötletre épített, hogy két, egymással köztudottan rivalizáló híres ember együtt mondta a választóknak, hogy menjenek el népszavazni. Ahogyan ez a valóban eredeti, harmadik plakáton látható, amin a Fradi és az Újpest focicsapatának egy-egy ásza ült be együtt a fotózásra.

Ugyanilyen alapon kérték fel a két nagy konkurens kereskedelmi tévé, a TV2 és az RTL Klub akkori valóságshow-inak - a Big Brothernek és a Való Világnak - két emblematikus arcát, Tillát és Majkát. Éppen ezért az ő szövegük az

Egyikünk a Házra esküszik, a másikunk a Villára

szöveggel indult és természetesen nem szerepelt benne semmiféle parasztozás, hanem valami olyasmi, hogy "De mindketten elmegyünk szavazni."

Két lehetőség van:

az Alapjogokért Központ ott tart szellemileg, hogy képtelenek észrevenni egy nyilvánvaló kamuplakátot az Alapjogokért Központ ott tart szellemileg, hogy szándékosan el akarják hitetni, hogy ilyen plakát létezett.

Nehéz eldönteni, melyik a keményebb.