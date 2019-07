Ugyanazt a jelöltet támogatja Fidesz és a Jobbik Békéscsabán

A polgármesteri posztért függetlenként újra induló Szarvas Péter támogatja a Fidesz Békéscsabán, saját jelöltet nem indítanak, közölte a kormánypárt választókerületi elnöke szerdai sajtótájékoztatóján. Szarvas 2014-ben még függetlenként (de jobbikos támogatással) tudott győzni a fideszes Hanó Miklós ellen.

A Jobbik már 5 éve is Szarvas mögé állt be, és szerdán Kocziha Tünde, a párt békéscsabai szervezetének vezetője közleményben jelezte, hogy most is Szarvas Péter jelöltségét fogják támogatni.

Orbán Viktor miniszterelnök és Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatót tart a Modern városok program keretében kötött együttműködési megállapodás aláírása után a békéscsabai városháza dísztermében 2016-ban Fotó: Lehoczky Péter/MTI

Herczeg Tamás fideszes országgyűlési képviselő szerdán elmondta, hogy a helyi Fidesz-KDNP felsorakozik a függetlenként induló, de a Hajrá Békéscsaba Egyesület felkérésére jelöltséget vállaló Szarvas Péter mögött. Ugyanakkor hozzátette, hogy a csabai fideszesek döntését még el kell fogadnia a párt országos választmányának is. Szerinte kisebb vitákat leszámítva, eddig is kiváló volt az együttműködés Szarvas Péterrel , különösen a Modern városok program végrehajtása során.



Hanó Miklós, a Fidesz békéscsabai elnöke, alpolgármester azt emelte ki a sajtótájékoztatón, hogy az elmúlt öt évben a város költségvetését mindig a polgármester és a 11 fős Fidesz-KDNP-frakció szavazataival fogadták el, és ezek a döntések biztosították Békéscsaba működését.

A Fidesz egyébként Soroksáron és Pesterzsébeten is egy független jelölt mögé állt be. Érden pedig a Fidesz-KDNP-Összefogás polgármesterjelöltjeként a jelenlegi városvezető, T. Mészáros András indul az önkormányzati választáson. (MTI)