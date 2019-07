Bevándorlók nélkül tartja fenn a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzetet a kormány

Rendőrök és katonák járőröznek a tompai tranzitzónánál. Fotó: MTI / Ujvári Sándor. Fotó: Ujvári Sándor

Börtönszerű körülményekről számolt be a déli határ menti tranzitzónákban tett látogatása után az ENSZ különleges jelentéstevője (látogatása zárónyilatkozata .pdf-ben). Felipe González Morales látogatása során a menedékkérőkkel és a civil szervezetek képviselőivel is találkozott. Feltáró munkája eredményeként megtudhattuk, hogy a kormány jelen pillanatban 280 embert, köztük 168 gyereket tart őrizetben, és nem sokkal több azok száma sem, akik miatt a magyar kormány évek óta válsághelyzetet tart fenn a "tömeges" bevándorlásra hivatkozva.

"Ellátogattam Röszkére és Tompára. A határszakaszok csendesek. Egyetlen migránst sem láttam Magyarország felé közelíteni" - ismertette a válsághelyzet indokoltságával kapcsolatos tapasztalatait, bírálva a kormányt, amely a tömegek hiányában is tömeges bevándorlásra hivatkozva félévente újra és újra meghosszabbítja a válsághelyzetet.

Azt a válsághelyzetet, amire hivatkozva González Morales tapasztalatai szerint akár nyolc hónapos csecsemőket is elzárva tarthatnak, ahogy 14-18 év közti, kísérő nélküli fiatalkorúakat is.

González emellett bírálta a bevándorlással kapcsolatos közéleti kommunikációt is, kiemelve azokat az eseteket, amikor származásuk miatt pécéztek ki külföldieket, vagy zaklattak magyarokat, akiket migránsnak néztek. Aggályosnak nevezte, hogy a kormány kommunikációjában biztonsági fenyegetésekkel, terrorizmussal kapcsolja össze a menekülőket. "A migráció kérdésének átpolitizálása bűnbakká tette a migránsokat" - mondta.

Morales beszélt a tranzitzónáknak nevezett kvázi börtönökben szerzett tapasztalatairól is, ahol találkozott olyanokkal is, akiket már több mint egy éve tartanak elzárva. Ezek között akadt, aki ez idő alatt sem láttott még bírót, aki dönthetne az ügyében, tényleges lehetőségük pedig nincs rá, hogy megjelenjenek a bíróság előtt. A börtönszerű körülményeket erősíti, hogy a tranzitzónában fegyveres őrök kísérgetik a menedékkérőket. Egy esetben egy terhes nőt 17 őr kísért orvosi vizsgálatra. Az orvosi ellátás hiánya amúgy külön is aggasztotta, mert értesülései szerint a helyszínen csak napi néhány órában van orvos, nőgyógyász és gyermekorvos pedig egyáltalán nincs - pedig az őrizetesek többsége gyerek. Elmondása szerint súlyos krónikus betegségekben, de még rákban szenvedők sem kapnak hónapokig megfelelő ellátást. Egy nőt, akit egy közeli kórházban műtöttek, öt napig az ágyhoz bilincselve tartottak.

Az elutasított menedékkérők pedig tapasztalatai szerint valóban éheznek, még egy idős, cukorbeteg házaspártól is megtagadták az ételt. Mivel ők kérelmük megtagadásával már nem menedékkérők, az ő helyzetüket még az ENSZ Menekültügyi főbiztossága sem tudja monitorozni, ezt különösen nagy problémának tartja.

De tudott pozitívumot is említeni: a kormány nem tagadta meg tőle a bejutást a tranzitzónákba, és találkozhatott a menedékkérőkkel is. (Via HVG)