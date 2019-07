Elég gyagyák az emberek idén nyáron

Jégkrémbe nyálazás,

spatulanyalogatás,

használtfürdővíz-vásárlás

és vegyi hulladékba mártózás foglalkoztatja embertársainkat 2019 nyarán.

„Újabb ember került bajba azért, mert olyasmit nyalt, amit nem kellett volna.”



Így kezdődött a washingtoni WUSA 9 tévé hírműsora a napokban, és igaz, hogy ez nem kifejezetten világpolitikai elemzésekkel, hanem internetes érdekességekkel foglalkozó adás, mégis, a maga tárgyilagosságával ez a bevezető megadja az alaphangot a témánkhoz:

az embereknek idén nyáron elmentek otthonról.

Mármint, úgy értjük, hogy feltűnően sokakat látogatott meg az agyrágó bogár, de azt sem túlzás kijelenteni, hogy

stik-stik nullanégy, nem forog az észkerék.

1. Nyál

Vörös fokozatú nyálriadót fújtak az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben, miután egy texasi hölgy arról készített videót, hogy belenyal egy doboz jégkrémbe egy boltban, majd visszateszi a fagyasztóba a többi közé. A videó virális sláger lett, #icecreamchallenge néven követőkre is talált, emberek kezdtek boltokban dolgokat nyalogatni, vagy legalábbis úgy csinálni, mintha.

Az gyorsan kiderült, hogy ettől nemcsak a közönség gyomra fordult fel, de akár börtönbüntetéssel is járhat, hiszen ez a fajta nyalakodás fertőzésveszélyes, meg kell semmisíteni a nyálkárosult jégkrémkészletet, mert ha már visszakerült a fagyasztóba, nincs aki megmondja, melyik volt a doboz pontosan, satöbbi,



de most majdnem elkezdtük magyarázni, miért nem jó dolgokba belenyalni a boltban,

ami talán mégiscsak túlzás lenne. (Bár nem mindenki ilyen szemérmes, az Eater nevű mértékadó gasztrolap például 7 ok, amiért ne nyalj bele olyan jégkrémbe, ami nem a tiéd címmel közölt cikket. Akinek szüksége lenne rá, elolvashatja a bővebb kifejtést is.)

Ha az elkövető nagykorú lenne, akár börtönbe is mehetett volna, de kiderült, az original nyalógangsta egy tizenéves lány, Texasban így átadták a fiatalkorúakkal foglalkozó hatóságoknak az ügyet.

Egy 36 éves louisianai férfi viszont nem volt ilyen szerencsés, már amennyiben szerencse kérdésének tekintjük, hogy ő felnőtt fejjel is beugrott a nyálkútba. A férfi elkészítette a maga #icecreamchallenge videóját, volt benne szabályszerű nyalás, visszarakás, posztolás, minden, ami a gyakorlathoz kell – le is tartóztatták a meg nem vásárolt termékek megrongálása, és a bűncselekmény publikálása miatt is.

A férfi azzal védekezett, hogy valójában megvásárolta a terméket, és utána hazavitte, de az érv nem hatott meg senkit – már csak azért sem, mert a számla legfeljebb azt igazolja, hogy egy doboz jégkrémet hazavitt, de az nem biztos, hogy a nyálas dobozt. Az érintett boltban mindenesetre az összes dobozt megsemmisítették a hasonló típusokból.

Martin valószínűleg már bánja a viccet, mert a börtönt ugyan megúszta végül, cserébe a helyi lapoktól a New York Times-ig bezárólag a komplett amerikai sajtó vele volt tele, és elmondása szerint rengeteg gyalázkodást és fenyegetést kapott. A legutóbbi fejlemény, hogy szeretné tisztázni a nevét a nyilvánosság előtt, és elmondta, valójában addigra már megvette a jégkrémet, és igazából soha nem került vissza a fagyasztóba a doboz, amit videója hosszabb változatával igazol.

Ha pedig már nyakig merültünk a nyálban, az olvasó éppen kezdené elveszíteni maradék hitét is a felvilágosodásban, a civilizációban, és úgy általában az emberekben, jöjjön egy jó hír: sokan voltak, akik azzal reagáltak az #icecreamchallenge-re, hogy videókat posztoltak, amiken megveszik a jégkrémet, hazaviszik, majd megeszik, eközben pedig nem nyálazzák össze, és nem teszik vissza a bolti fagyasztóba

Van viszont egy rossz hír is. Ez még nem is a legsúlyosabb nyalóincidens volt.

A csúcsot a floridai eset tartja, melynek során egy édesanya orvoshoz vitte a gyermekét, a tízéves lány pedig kivett egy nyelvlenyomó spatulát a tartóból, megnyalta, majd visszatette. És mit tett erre az anya? Azonnal rászólt, elmondta, hogy ilyet nem lehet csinálni, a gyerek tanult ebből, és az egészről kettejükön kívül senki más nem értesült?

Nem egészen.

A nő videóra vette, majd kitette a Snapchat oldalára azzal a felirattal, hogy „Senki se mondja meg, hogyan éljem az életem”, amivel arra utalt, hogy a spatulák mellett a rendelőben ki volt írva, hogy „Kérjük, senki se nyúljon az orvosi segédeszközökhöz.”



Mire észbe kapott, a videó elterjedt az interneten, bár igazság szerint ez csak egy szófordulat volt, és teljesen azért nem lehetünk biztosak abban, hogy valóban észbe kapott-e. A nőt mindenesetre letartóztatták – majd 2500 dolláros óvadék fejében engedték el, és arra kötelezték, hogy kerülje el a rendelőt, és ne posztoljon a közösségi médiában. Mielőtt letörölte Facebook-oldalát, azt még kiírta, hogy ez csak vicc volt, és nem is rakták vissza a nyálas spatulát a többi közé.

2. Használt fürdővíz

Miközben Amerika egyik része nyállázban égett, az internet egyéb szegleteit másfajta folyadék tartotta izgalomban. A főszereplő Belle Delphine instasztár-influenszer, aki többek között arról híres, hogy mangafiguraként tud nézni, kihívóan eszik nyers tojást és halott polipokkal pózol.

Delphine produkciója ugyan részben a túlszexualizált popkultúra paródiája, de elég sok kiéhezett férfi követője veszi szó szerint a dolgot, és olyanokat kommentelnek a posztjai alá, hogy meginnák a fürdővizét. És akkor már Delphine is komolyan vette az igényt, ezért adagonként 30 dollárért valóban elkezdte árulni a fürdővizét.



Amiből az első készlet gyorsan el is fogyott.

A zavaros vízben aztán méltatlan álhírek is kezdtek terjedni arról, hogy a felhasználók herpeszt kaptak a terméktől, ezeket a művész hivatalosan is cáfolta, majd jöttek a remix-, reakció- és egyéb videók arról, hogy a felhasználók elhasználják/megisszák/eljátsszák, hogy megisszák, és hasonló dolgokat csinálnak a vízzel.

A használt fürdővízzel együtt persze nem érdemes az iróniát is kiönteni, ez a műsor legalább részben tényleg vicc/mém/önfeledten nihilista performansz, ami tudatosan játszik rá a „2019-re azt hittük, hogy repülő autókkal fogunk közlekedni, ehelyett egymás fürdővizét isszuk” hangulatra – dehát ettől még igaz marad, hogy vannak, akik tényleg megvették ezt a terméket. (Történelmi párhuzam: Shoko Asahara, a japán halálszekta vezetője, ami 1995-ben megölt 12 embert Tokióban, szintén árulta a fürdővizét a követéinek, ráadásul jóval drágábban.)

3. Mérgező zagy

Na jó, de mindez biztos csak a saját jólétébe belegárgyuló, hanyatló nyugat végső leépülése, ilyesmi sohasem történhetne meg például a romlatlan orosz sztyeppén, ahol még az igazi, józan értékek dominálnak, amit még nem fertőzött meg a téboly, és ahol még transzformernek nevezik a transzneműeket.

Ja, mégsem.

Idilli-azúrkék beachfotók sora árasztotta el az orosz Instagramot, a helyszínt csak szibériai Maldív-szigeteknek nevezték a felhasználók, akik versenyt pózoltak a bámulatos háttér előtt a világnak egy teljesen valószínűtlen pontján, Novoszibirszk közelében.

És hogy került erre a zord vidékre a Seychelles-szigeteket idéző táj?

Hát úgy, hogy ez egy szénnel működő hőerőmű zagytározója, és miután a közösségi médiában elterjedt, hogy milyen szép kék az ipari létesítmény vize, a környékről elindulta szelfizni az emberek a mérgező tóhoz.

Sőt, miután az erőmű felhívta az emberek figyelmét, hogy a tározó tartalma nem más, mint a barnaszén elégetése után keletkezett és felhalmozott hamu és fémoxidokkal szennyezett víz elegye, még többen indultak útnak.

Készült már itt esküvői fotó, jöttek modellek, és volt, aki az újszülött babáját is kivitte a mosóporszagú víz partjára - miközben még a növények is elpusztultak, amiket a víz elért.

És hogy ne élezzük feleslegesen az új hidegháborút: egészen hasonló dolgok történnek közben Nyugat-Európában is. Többen is megbetegedtek Spanyolországban, miután megmártóztak a Monte Neme hegyen lévő türkiz vizű tóban. Ami valójában egy méreglerakat, egy korábban itt működő bánya mérgező hulladékát tartják itt. Miután többen megbetegedtek, a spanyol környezetvédő kérték a helyi hatóságoktól, hogy hozzanak biztonsági intézkedéseket, és akadályozzák meg, hogy az emberek belemenjenek a mérgező vízbe.

Az eközben elterjedt vagina challenge nevű produkciót pedig inkább már hagyjuk is.

(Borítókép: Kiss Bence)