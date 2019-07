Az irániak szerint az amerikaiak a saját drónjukat lőtték le

A USS Boxer. Az amerikaiak állítása szerint csütörtökön egy iráni drón 900 méterre megközelítette a hadihajót, ezért lelőtték. Fotó: CRAIG Z. RODARTE/AFP

Az iráni külügyminisztérium határozottan tagadja, hogy az Egyesült Államok lelőtt volna egy iráni drónt. Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet Boxer nevű hadihajója megsemmisített egy iráni drónt a Hormuzi-szorosban. A jelenleg pont New Yorkban tartózkodó iráni külügyminiszter, Mohamed Dzsavád Zarif már csütörtökön azt állította, hogy ő nem tud semmilyen lelőtt iráni drónról. Másnap helyettese, Abbász Aragcsi már arról beszélt, hogy ha az amerikaiak lelőttek egy drónt, akkor az minden bizonnyal a saját drónjuk lehetett.

"Nem veszítettünk el drónt sem a Hormuzi-szorosnál, sem máshol. Attól tartok, hogy a Boxer tévedésből saját pilótanélküli repülőjét lőtte le" - írta a Twitteren.

Trump csütörtöki közlése szerint az iráni drón 900 méterre megközelítette a Boxert, veszélyeztetve ezzel a hajót és legénységét. Az amerikai elnök szerint a hajó védelmi intézkedésként semmisítette meg a drónt, miután a pilóta nélküli repülőeszköz figyelmen kívül hagyta a többszöri figyelmeztetést, hogy forduljon vissza.

"Ez Irán legújabb ellenséges és provokatív cselekedete a sokból, amelyeket a nemzetközi vizeken haladó hajók ellen követ el" - hangoztatta Trump, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok fenntartja a jogot személyzete, létesítményei és érdekei védelmére. (Via MTI)