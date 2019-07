Fürjes: Hadd emeljem ki Gyárfás Tamást

A telefonnál Fürjes Balázs, kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős államtitkár Fotó: botost/444.hu

A Nemzeti Sportnak adta első interjúját Fürjes Balázs, kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős államtitkár, miután Magyarország sikeresen pályázott a 2027-es vizes világbajnokság megrendezésére.

Fürjes arról beszélt az interjúban, hogy már a 2017-es budapesti vizes vébé is a legjobb volt, de a 2027-es ahhoz képest még jobb lesz. Akkora siker volt ugyanis a két évvel ezelőtti torna, sportszakmailag és a közönség körében is, hogy azonnal megszületett a döntés, miután a FINA, a nemzetközi szövetség tavaly megnyitotta a 2025-ös és 2027-es pályázatot.

Az államtitkár szerint a 2017-es vébé nem csak a szurkolók számára jelentett nagy élményt, de inspirációként is szolgált fiatal sportolók számára, így ők akár nyolc év múlva már versenyzőként vehetnek részt az újabb budapesti versenyen. Azért 2027-et pályázta meg Magyarország, mert az olimpiai kvalifikációs vb, így a tétje még nagyobb, mint volt a 2017-es, vagy a 2025-ösé lesz.

Fürjes megköszönte a Wladár Sándor vezette Magyar Úszószövetség munkáját, Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettest is kiemelte, és név szerint említette Gyurta Dániel és Kovács Ágnes olimpiai bajnokokat, Vári Attilát, a vízilabda-szövetség elnökét, továbbá Kemény Dénest és Molnár Tamást. De a lényeget a végére hagyta:

„És hadd emeljem még ki Gyárfás Tamás szerepét, aki ugyan voksoló végrehajtó bizottsági tagként nem vehetett részt közvetlenül az előkészítésben, ám a megfelelő kereteken belül rendkívül sokat segített a kandidálás megfelelő menedzselésében.”

(Gyárfás jelen volt Dél-Koreában, ahol a FINA meghozta a döntését. Megjelenése abból a szempontból nem volt meglepő, hogy sokáig a magyar úszószövetség elnöke volt, és a nemzetközi szövetség alelnöke még most is. Abból a szempontból inkább, hogy a rendőrség gyanúja szerint ő rendelte meg Fenyő János meggyilkolását, és az ügyben előzetesben is volt már. Jelenleg szabadlábon védekezik, így legálisan hagyhatta el az országot, de hamarosan vádat emelhetnek ellene.)

Az interjúban Fürjes tudott még ennél is meghökkentőbbet mondani. Fürjes azt állította az interjúban, hogy

„az esemény kapcsán nem szükséges újabb nagyberuházás”

azaz akár holnap készen állna a város, hogy megrendezze a vébét, hiszen 2017-re majd' minden felépült, köztük a „világ legjobb uszodakomplexuma” is. Azért egy kis kaput nyitva hagyott, hiszen „nyolc év nagy idő”, és azt sem zárta ki, hogy a 2022-re, a kézilabda-EB-re felépülő új multifunkciós sportcsarnoknak is valamilyen módon szerepet kapjon majd a tornán.

Végül Fürjes elmondta, hogy százszor is kész elismételni, hogy nagyon megéri egy ilyen vébé Magyarországnak, mert a FINA vb-nél csak a futball, a kosár, a tenisz és az atlétika világversenyei nézettebbek, viszont a magyarok egyelőre a vizes sportokban a legjobbak, és ezt így „milliárdoknak” van lehetőségünk idehaza megmutatni. (Nemzeti Sport)