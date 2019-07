Alig került ki Brüsszelbe, Trócsányi László máris másként gondolkozik az európai határvédelemről

A korábbi igazságügyi miniszter, aki májusban a Fidesz listavezetőjeként jutott ki az Európai Parlamentbe, hétfőn a Magyar Hírlapnak adott interjújában beszélt arról, hogy többek között azért szavazták meg Ursula von der Leyent bizottsági elnöknek, mert meghirdette az erős határok politikáját. Majd Trócsányi hozzátette, hogy „a biztonságot az Európai Unió külső határainak védelme, a Frontex szerepének növelése, az embercsempészekkel szembeni határozott fellépés tudja garantálni”.

Nagy fordulat ez ahhoz képest, hogy Orbán Viktor nem egészen egy éve még ellenezte azt a javaslatot, ami szerint 2020-ra 10 ezer főből álló készenléti alakulat állna fel, amely segítséget nyújt a több mint 100 ezer tagállami határőrnek sok nehézséggel járó feladataik elvégzésében. Akkor a Fidesz pont a közös határőrség ellen kezdett kampányolni. Pedig már az akkori Európai Bizottság is cáfolta a magyar miniszterelnököt, vagyis nem vennék át a határőrzést, éppen a határok védelmében segítenének.

Trócsányi az interjúban arról is beszélt, hogy ha biztosnak jelölik, akkor olyan portfóliók érdekelnék, amelyeket felelősséggel és szakmai alázattal tudna ellátni, és korábbi tapasztalatait is hasznosítani tudná. Ilyen lehetne például a bővítés, a szomszédságpolitika vagy akár a nemzetközi együttműködés és fejlesztés is.

Egyébként öt éve eredetileg az akkori jelölt, Navracsics Tibor is bővítési biztos szeretett volna lenni, de végül csak a jóval súlytalanabb kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi területet adták oda neki.