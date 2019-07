Schmidt Máriáék nem fizették ki az Orbánt heroizáló rendszerváltásos videót

Teljesen nyomtalanul múlt volna el a Hősök terén megtartott, a rendszerváltás 30. évfordulója nagy örömünnepének szánt június 16-i Szabadságkoncert, ha Schmidt Máriáék a kormány nevében nem osztották volna meg büszkén az eseményre invitáló kisfilmet.

Ez az a kisfilm, ami szerint 30 éve megérkezett Orbán Viktor, a rendszerváltás Messiása, és elhozta az örömöt a családok életébe azzal, hogy egy szónoklattal kizavarta az oroszokat, lebontotta a vasfüggönyt és véget vetett a kommunizmusnak.

És ez az a kisfilm, amit a Schmidt Mária által irányított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány nem akar teljes egészében kifizetni a gyártó cégnek.

A filmen dolgozó stáb tagjai hiába várják a munkájuk után járó teljes honoráriumot. A filmen dolgozó több embertől úgy értesültünk, hogy a közalapítvány által megbízott gyártócég, a Szupermodern Stúdió Kft. nem tudja kifizetni őket. A cég a Service Film Positive Kft.-hez tartozik, tulajdonosa Lajos Tamás. Olyan filmeket készítettek, mint a Berni követ, Félvilág, Örök tél vagy az Apró mesék. De a portfoliójukban vannak reklámok is, ez utóbbi közelebb áll a megrendelt rendszerváltásos kisfilmhez.

A kisfilmre felkért gyártó eredeti koncepciója messze nem az volt, hogy szobrot emeljenek Orbánnak, de a közalapítványt vezető, a miniszterelnök iránt rajongó Schmidt Mária menet közben errefelé tolta el a filmet, újabb és újabb módosításokat kérve.

Az eredeti koncepcióra nyomokban sem emlékeztető végeredménnyel alighanem már Schmidt Mária is elégedett volt, a mert a kisfilmet a koncert után tovább hasznosították, és óriáskivetítőn a Volt Fesztiválon is játszották szinte végtelenítve.

A szerződésben foglalt összeg jelentős részét, több tízmillió forintot mégsem utaltak át a gyártónak. Értesülésük szerint a közalapítvány arra hivatkozva tartja vissza a pénzeket, hogy a gyártó cég késve adta le a filmet, ezért kötbéreznek. Stábtagoktól viszont úgy hallottuk, hogy a Schmidtéktől érkező folyamatos változtatási kérések nagyon szorossá tették a határidőt, miközben komoly utómunkákat is kellett végezni, hogy tömeget varázsoljanak a Hősök terére vagy a drónfelvételekről eltüntessék az 1989 óta felhúzott épületeket, mert a megrendelés nem archív felvételekre vonatkozott, hanem újraalkották a 30 évvel ezelőtti eseményeket. A kötbérezést ezért nem tartják jogosnak és ragaszkodnak a teljes összeg kifizetéséhez. A stábtagok most erre várnak.

A 89-esre visszaalakított Hősök tere, az odadigitalizált tömeggel.

A Schmidt Mária vezette közalapítványnak bőven lenne pénze a kisfilm kifizetésére, a kormány ugyanis márciusban a rendszerváltás méltó megünneplésére, a 30 éve szabadon elnevezésű emlékévre 2019-re 3 milliárd forintot adott, de még 2020-ra is 6 milliárdot, sőt, 2021-re is tovább 3 milliárdot bízott a közalapítványra erre a célra. Ebből készült az a történelemhamisító kiállítás is, amit a Terror Háza előtt mutattak be.



Orbán Viktor a kisfilmben

Miután közpénzekről van szó, és egy közalapítvány adott megrendelést a film készítésére, nem kellene, hogy titok legyen, mennyiért készült a film. De a közalapítvány nem válaszolt a kérdéseinkre. Úgy tudjuk, hogy a közalapítvány tudomásával és jóváhagyásával egy kifejezetten nagy költségvetésű film készült el, amit aztán mégsem fizetnek ki teljes egészében Schmidt Máriáék.

Megkerestük a gyártó céget, de Lajos Tamás azt válaszolta, hogy „a kérdéses kisfilm gyártásával kapcsolatosan a megrendelővel titoktartási szerződést kötöttünk, így arról tájékoztatást adni nem áll módunkban”.