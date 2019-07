Feljelentette a magyar kormányt az Európai Bizottság a Stop Soros törvények miatt

Csütörtökön jelentette be az Európai Bizottság, hogy elégedetlenek a magyar kormány válaszaival, és ezért az EU bírósága elé viszik a Stop Soros törvénycsomag két elemét is.

A tavalyi magyar parlamenti választás után elfogadott, menekültüggyel kapcsolatos törvények alapján vezették be például a migrációs különadót is, amiből még egyetlen fillér sem folyt be, de a brüsszeli testület nem emiatt tett feljelentést. Hanem azért, mert:

bűncselekmény lett Magyarországon a menedékkérők segítése,

és Magyarországon nem kérhet menedékjogot az, aki nem közvetlenül háborúból jön.

Az Európai Bizottság szerint mindkét magyar törvény több EU-s törvénnyel is szembe megy. Erről már tavaly júliusban tájékoztatták a magyar kormányt, de Budapest nem kívánt változtatni a szabályokon, így kerül most az EU bírósága elé a két jogszabály.

Amennyiben a luxemburgi bíróság is úgy látja majd, hogy a Stop Soros csomag ezen kitételei szembemennek az EU-s joggal, akkor Magyarországnak kötelező lesz változtatni rajtuk, illetve pénzbüntetést fizetni egészen addig, amíg a törvényeket ki nem javítják.

A bizottság szerint a segítségadás kriminalizálása a menekülteket illető jogokat korlátozza, hiszen még csak a kommunikációt sem engedi nekik a segélyszervezetekkel.

A másik kifogásolt szabály alapján pedig lényegében csak annak a menedékjogi kérelmét vizsgálja érdemben Magyarország, aki olyan országból lép be, ahol közvetlen veszélyben van. A törvény alapján lényegében csak akkor jöhetne menekült Magyarországra, ha valamelyik szomszédos országban kitörne a háború.

Az utóbbi magyar törvényből következik, hogy aki Szerbiából belép a tranzitzónába, és a hatóságok megállapítják róla, hogy tényleg Szerbiából jött, őt éheztetni kezdik, ha ügyük részletesebb kivizsgálását kérné.

E sajátosan kegyetlen magyar gyakorlat ellen az Európai Bizottság most indított kötelezettségszegési eljárást. Az ilyen eljárásokból lehetnek bírósági feljelentések. A most bíróságra utalt ügyben tavaly júliusban indult az eljárás.

Érdekes körülmény, hogy a Stop Soros törvénycsomag összeállítása felett az a Trócsányi László őrködött igazságügyi miniszterként, akit a magyar kormány novembertől EU-s biztosként akar látni, vagyis ha még néhány hónapig gondolkodott volna a bizottság a Stop Soros sorsáról, akkor akár Trócsányi is szavazhatott volna arról, hogy menjen-e bíróság elé a törvény.