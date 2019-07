Ömlött a fekália a Dunába, újra megmutatta igazi előnyeit a szentedrei szarbadstrand

A mostani hétvége ismét megmutatta, milyen okos ötlet volt közvetlenül a szentendrei szennyvízbefolyó alatt kialakítani a település hivatalos - a felújítása után egyébként pár napja, 20-án átadott - községi strandját.



A lezúduló esőt kezelni képtelen szentendrei csatornahálózatból ugyanis szokás szerint most is a folyóba vezették a kommunális szennyvzzel kevert esővizet. Benne a város össze lehúzott vécéjének teljes tartalmával.

A város híres Duna-parti sétányának déli végében található beömlőhöz egészen közel esik a fent emlegetett Postás-strand.



A Postás sok évtizede a helyiek és környékbeliek kedvelt dunai fürdőhelye, a helyi csatornahálózat problémái sem újkeletűek, ám a felállás nem változott: a szennyet következetesen a fürdőzők felett vezetik a Dunába.

A strandolókat az ugyan nem fenyegeti, hogy a bezúduló szarmennyiség egyből rájuk tapadjon, mivel ez a jelenség csak akkor lép fel, amikor elkezd esni az eső, a folyóba érkező kakabarabok, használt vécépapírok és lehúzott intim betétek ugyanakkor könnyedén le tudnak rakódni a fenéken a strand területén. Hogy ez mennyire nem elméleti esély, azt jól mutatja, hogy a hétvégi eső miatt a fővárosi és Budapest-környéki horgászok Facebook-csoportjai tele voltak panaszos posztokkal és fotókkal, mivel a szennvíztisztítók túlcsordulása miatt a fenekező horgászatot sok szakaszon szinte lehetetlenné tette, hogy a pecások damiljára folyamatosan ragadtak rá a betétek és fenéktörlő papírok.

Éppen ezért tűnik álmegoldásnak az, ahogyan a strand vs kaka kérdést hivatalosan megoldották. Az Átlátszó friss cikkében - ami a frissen felújított strandot mutatja be - azt írják, hogy

"Ezért a strand is úgy kapott működési engedélyt, hogy ha elindul a szenny, akkor a helyi közterület-felügyelet azonnal megkéri az ott tartózkodókat, hogy fejezzék be a fürdőzést. Az újranyitás akkor lehetséges, hogy ha az ÁNTSZ engedélyt adott rá, a vízminták bevizsgálása után."

Ennek azonban nincs sok értelme. A szenny ugye akkor indul el, amikor éppen hevesen esik, vagyis akkor szinte biztosan nincsenek fürdőzők a vízben. (A befolyó és a strand közelsége miatt persze az is teljesen életszerűtlen lenne, hogy a közterületesek azelőtt legyenek képesek figyelmeztetni az onnan 200 méterre fürdőzőket, hogy rájuk tapadjanak a vécépapírok).

A vízminták bevizsgálása pedig éppen a valós veszélyt nem fogja soha megmutatni. Az eső és a beömlés elálltával a vízben oldott szennyezés nyilvánvalóan azonnal elúszik, hiszen folyóról van szó, a mintaelemzés viszont pont a fenéken heverő darabos kakát-betéteket nem mutatja ki.

De ez szinte mindegy is annak a fényében, hogy még ezt az életszerűtlen szabályt sem tartják be, hiszen, mint az Átlátszó írja,

"Ehhez képest jól látszik, hogy a szombati hatalmas eső után, vasárnap sokan fürdenek a Dunában annak ellenére, hogy szombaton biztosan elég sok szennyvíz került oda, ez a vasárnapi özönvízszerű esőzéssel megismétőlődött. "

Maga az alapprobléma országos szintű, a megoldása pedig hatalmas, összességében százmilliárdos nagyságrendű beruházásokat igényel majd. Ahogy arról ebben a Ráckevei Dunáról és az ottani szennívztiszítóról szóló cikkben részletesebben is leírtam, a gondok gyökrre az, hogy amikor annak idején, a XIX.-XX. század fordulóján kiépült a főváros és általában az ország legtöbb csatornahálózata, akkor a szenny és az eső szétválasztása, vagysi két párhuzamos vezetékrendszer kiépítése helyett úgy oldották meg a kérdést, hogy ugyanabba a gyűjtőcsatorna-rendszerbe vezették be a kommunális és ipari szennyvizet, illetve a csapadékvizet. Emiatt van az, hogy amikor hirtelen lezúdul az eső, akkor a szennyvíztisztító telepek kapacitása pillanatok alatt kevésnek bizonyul, így az összekeveredett szenny-esővíz-koktélt más megoldás híján kénytelenek a folyókba engedni. Ez nemcsak a Szentendréhez hasonló helyeken, hanem a hatalmas és aránylag korszerű szennyvíztelepekkel felszerelt fővárosban is pont ugyanígy történik. Ahogy a Fővárosi Csatornázási Művek korábban lenyilatkozta, ez a jelenség a klímaváltozás miatti egyre gyakoribb szélsőséges esőzések következtében mostanában sűrűbben jelentkezik. Dél-Pesten most építenek emiatt egy újabb záportározót, ami legalább az első hullámban érkező, különösen nagy kakatartalmű keverékvizet meg tudja fogni, de az igazi megoldás a szakemberek szerint minden eddiginél nagyobb záportározók építése lehet.

Szentedrén pedig - kizárásos alapon - az, hogy ha nem tudnak nagy záportározót építeni, akkor legalább a strand alatt vezessék a folyóba az alkalmi fekáliaszennyzést.