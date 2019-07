Sikerült fertőzésmentessé tenni a Vidi vadiúj stadionját

Mégis az új, székesfehérvári stadionban kezdheti az NB 1-et a Videoton, amit eddigi Vidinek hívtak, most meg már Mol Fehérvárnak. A csapat eddig Felcsúton játszott, ugyanis a stadion ivóvizében kimutatták a Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium jelenlétét. Ez egy, a legtöbb antibiotikummal szemben ellenálló szuperbaktérium, a fogyasztása pedig nem túl egészséges, ezért a hatóságok nem engedélyezték, hogy a Videoton Vidi MOL Székesfehérvár használja a stadiont.

A klub most kiadott egy közleményt, amiben azt írják, az önkormányzatától és a szakhatóságoktól is olyan írásos biztosítékokat kaptak, amelyek alapján labdarúgó-mérkőzéseket rendezhetnek a stadionban. Hétfőn az MLSZ is hitelesítette a pályát, így vasárnap Székesfehérváron kezdi meg az új bajnoki idényt a csapat.

A csapat az UEFA-tól is kérte, hogy amennyiben továbbjutnak az Európa-liga selejtezőin, a meccseiket már ne Felcsúton kelljen megrendezniük, hanem otthon játszhassanak, de erre a kérvényre még nem kaptak választ. (Nemzeti Sport)