Százszor gyorsabban olvasztja a meleg tengervíz a gleccsereket, mint gondoltuk

A klímaváltozással kapcsolatos tudásunk javarészt matematikai modelleken alapul. De mi van, ha a modellek rosszak, és a helyzet rosszabb annál, mint gondoltuk, teszi fel a kérdést cikkében a Vice, majd bemutatja azt a Science múlt csütörtöki számában megjelent tanulmányt, mely szerint a modellekben nagyon alábecsülték a melegedő tengervíz hatását a tengerbe folyó gleccserekre. Eszerint a tanulmány szerint ugyanis ez a korábban gondoltnál százszor jobban olvasztja a gleccsereket, vagyis a korábban gondoltnál nagyobb ütemben emelkedhet a globális vízszint is, mely alacsonyan fekvő szigetországok mellett a tengerpartokra épült nagyvárosokat is fenyegeti.

A tanulmányban az Oregoni Egyetem kutatói az alaszkai LeConte gleccser víz alatti olvadását mérték. Mármint a korábbi gyakorlattal szemben nem modellekkel becsülték meg az olvadás mértékét, hanem konkrétan megmérték.

Márpedig szerintük ez a víz alatti olvadás az a visszacsatolás, ami jelentősen felgyorsítja a gleccserek olvadását. Rebecca Jackson a tanulmány társszerzője „gyújtógyertyaként” hivatkozik a víz alatti olvadásra. Maga az olvadás még nem egyenlő a gleccserek visszahúzódásával, de nagyban felgyorsítja azt.

A Vice szerint mivel korábban nem voltunk tisztában a jelenség jelentősévégel, a modellekben nem is számoltak vele. Például azért is, mert az ilyen, tengerbe folyó gleccserek fogyását is a hosszuk változásával mérték, pedig ezek az új vizsgálatok alapján először lényegében vékonyodnak, a víz alatti részük fogy el. Jacksonék szerint ezeknek a gleccsereknek a további tanulmányozásával javíthatunk az előrejelző modellek pontosságán is.