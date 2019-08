A tavaly brutálisan veszteséges Fradi óriási bevásárlásban van

Leszerződtette a norvég bajnokság gólkirályát a Ferencváros labdarúgócsapata. Az elefántcsontparti Franck Boli 25 éves, a Stabaekben tavaly 17 gólt szerzett, idén 6 gólnál jár.

Ennyi tényt lehet tudni a szerződtetéséről, mást nem, így szokás szerint azt sem árulta el a Fradi, hogy mennyi pénzért érkezett Boli.

Eddigi norvég csapata szerint „anyagilag igen jelentős ajánlatot” kaptak a Fraditól, amivel jó jártak.

A Fradi bőkezűsége azért meglepő, mert tavaly brutális veszteséget termelt a csapatot működtető cég, 1,3 milliárd forintos mínusszal zártak, elsősorban azért, mert durván elszállt az FTC bérköltsége, a 2010-es bérkeret a 19-szeresére nőtt.

A vaskos mínuszt úgy tüntették el, hogy - miközben érkezett nagy támogatónak az állami MVM - a labdarúgást működtető cégben 99 százalékos tulajdonos anyaegyesület, a Ferencváros pénzt pumpált a zrt.-be. Másfél milliárdot. Volt miből, az anyaegyesület tavaly 17 milliárd forint közpénzt kapott tavaly.

Vagyis, az európai kuparajt előtt a javarészt állami forrásokból élő FTC a névérték százötvenszeresén lejegyezve másfél milliárd forint értékben vásárolt részvényeket a futballklubot működtető cégben.

A működési költségben tavaly támadt óriási luk betömése után nem úgy tűnik, hogy a Fradi visszafogná a kiadásait. A most igazolt elefántcsontparti csatár a hetedik játékos, aki nyáron érkezett az FTC-hez, de már télen is jöttek nyolcan. De el is kell adnia a Fradinak, mert Bolival már 17 légiósa van a zöld-fehéreknek, de az MLSZ szabályzata szerint csak 10 külföldi játékos lehet a keretben szeptember elsején.

Az FTC költségvetését az egyensúlyozná ki igazán, ha vagy kevesebb költene, vagy sok évnyi ígérgetés után bejutna a Bajnokok Ligája, de legalább az Európa-liga csoportkörébe. A Fradi két kört ment eddig a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a bolgár Ludogorec kiejtése bravúr volt, a máltai Valletta kiverése papírforma, a horvát Dinamo Zagreb a következő ellenfél. Ebben a párharcban messze nem a Fradi az esélyes, ha túljutnának a horvátokon, még egy kört kellene menniük. Ha kiesnek, az Európa-ligában játszanak a csoportkörért.