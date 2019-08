Terrorkockázatként azonosította az összeesküvés-elméleteket az FBI

„A kormányellenes, identitás-alapú és szélsőséges politikai összeesküvés-elméletek részben vagy egészben nagy valószínűséggel arra ösztökélhetnek belföldi szélsőségeseket, hogy bűn- vagy erőszakos cselekményeket kövessenek el" – írja 2019. május 30-i keltezésű jelentésében az FBI. A Yahoo News birtokába került dokumentumban azt írják, hogy „bizonyos konteók támogatják és legitimálják az erőszakos cselekményeket”. Véleményük szerint a belföldi szélsőségesek „némelyike, de nem mindegyike” kész cselekedni is az általuk komolyan vett elméletek alapján.

Mint elemzésükben írják, értékelésük pozitív irányba változhat, amennyiben a következő időkben mégsem követnek el erőszakos akciókat a szélsőjobboldali összeesküvés-hívők, vagy ha a techcégek valóban jelentős lépéseket tesznek ezek terjesztésének korlátozására, vagy állításaik cáfolatára.

Az FBI elemzésében példákat hoznak már megvalósult cselekményekre is. Mint írják, 2018. december 19-én elfogtak egy kaliforniai férfit, aki már be is szerezte a robbanóanyagokat, amikkel az illinois-i törvényhozás épületének rotundáját akarta felrobbantani. Az szerinte „sátánista templom”, az akcióval pedig a Pizzagate-re, vagyis arra az őrült összeesküvésre akarta felhívni a figyelmet, amely szerint vezető demokrata politikusok egy washingtoni pizzériában erőszakolnak kisgyerekeket. (A pizzériánál korábban már lövöldözött is egy elmélethívő.)

Az FBI értékelése szerint a 2018. október 27-i pittsburghi merényletet is összeesküvés-elméletek motiválták. A 11 emberrel végző támadó közösségi médiás felületein a „Megszálló Cionista Kormány” elméletre utaló rajzokat találtak. És felidézik azt a QAnon-os idiótát is, aki teherautójával lezárta a Hoover gátat.

De felidéznek olyan eseteket is, amikor egy-egy teljesen kretén elmélet hívei konkrét személyekre szálltak rá. Például 2018. május 29-én egy arizonai, szintén QAnon-hívő veteráncsoport fegyveres razziákat tartott olyanoknál, akikről minden ok nélkül ők maguk terjesztették, hogy gyerekkereskedők.

Az elemzés szerint ez a fajta terrorizmus ugyan nem új jelenség, de most vált kifejezetten fenyegetővé azzal, hogy az idiotizmus hatékonyan terjeszthető a közösségi médiában. Mivel egyre nagyobb mennyiségben terjesztik egyre több embernek ezeket az elméleteket, így annak esélye is nő, hogy a legsúlyosabb baromság is megtalálja a maga közönségét, és sajnos az is egyre valószínűbb, hogy ebből a csoportból néhányan akcióba lépjenek.