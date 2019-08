A kormánymédia azzal büszkélkedik, hogy Macron és Orbán „titkos paktuma” miatt lesz bolgár elnöke az IMF-nek

Fotó: DOMINICK REUTER/AFP

A bolgár Krisztalina Georgievát jelöli az Európai Unió a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élére. Innen már szinte biztos a győzelme, mivel a szokásjog szerint a Világbank vezetője mindig amerikai, míg az IMF-é mindig európai.

Az EU gazdasági miniszterei hosszú és vehemens vita végén jutottak döntésre, és az eredmény nem is lett tökéletesen szabályos. A Financial Times forrásai szerint ugyanis Georgieva a szavazatok 56 százalékát szerezte meg, ami népességarányosan 57 százalékos támogatottságot jelentett. Ez nyilvánvaló győzelem volt a másik esélyes, a holland Jeroen Dijsselbloem fölött, csakhogy közel sem érte el az uniós népesség előírt, 65 százalékos arányát. Svédország és Hollandia eleinte tiltakozott is, de Dijsselbloem végül elismerte a vereséget. (A Politico szerint amúgy ellene a déli országok, például Olaszország azért berzenkedett, mert azt találta mondani egyszer, hogy az adósságválságban vergődő országok „piára és nőkre” költötték a pénzt.)

Georgieva egy másik feltételnek sem felel meg, elmúlt már 65 éves, ezért alighanem módosítani kell az IMF szabályzatát.

Georgieva megtekinti az egyiptomi elnök előtt meghajló Orbán Viktort 2018 decemberében Bécsben Fotó: HANS PUNZ/AFP

De ezen felül nem mondható meglepő választásnak. Az EU-párti jobboldali GERB, azaz Bojko Boriszov miniszterelnök pártjában kezdett politizálni, majd fényes nemzetközi karriert futott be: volt a Világbank vezető közgazdásza, az Európai Bizottság alelnöke, és esélyes jelölt az ENSZ főtitkári posztjára is. A Világbank elnökének váratlan januári lemondása óta megbízott elnökként vezette a szervezetet.

Az elmúlt hónapok európai politikai játszmáiban Georgievát úgy emlegette több külföldi lap is, mint aki a visegrádi országok jelöltje az Európai Bizottság élére. Az Euractiv néppárti forrása szerint épp azért nem lehetett belőle bizottsági elnök, mert „Orbán jelöltje” volt. (Ezen kívül nem volt vitáktól mentes bizottsági alelnöki pályafutása sem, kiderült ugyanis, hogy többször a Bizottság kontójára látogatott meg ENSZ-eseményeket azért, hogy a saját ENSZ-főtitkári kinevezése mellett kampányoljon.)

Ivanka Trumppal Elefántcsontparton Fotó: ISSOUF SANOGO/AFP

A magyar kormánymédia azonban egy másik magyarázatot hangsúlyoz. A tegnap este több helyen is ugyanazokkal a szavakkal megfogalmazott, forrás nélküli „értesülés” szerint

„a döntés a Macron-V4 paktum titkos része volt.”

Az Origo megfogalmazásában a történet úgy hangzik: „Orbán Viktor miniszterelnök meg akarta akadályozni, hogy a Magyarországról tiszteletlenül beszélő, a közép-európai országokat bíráló Manfred Weber, illetőleg Soros embere, Frans Timmermans - azaz a két csúcsjelölt - ne lehessen uniós elnök. Ebben állapodott meg Macron francia elnökkel, így lett uniós elnök Ursula von der Leyen, és most így lesz az IMF elnöke Georgieva.”

A szavazáson részt vevő Varga Mihály pénzminiszter azt emelte ki, hogy „személyében először lehet az EU keleti országaiból vezetője az IMF-nek”, és lelkesen gratulált neki.