Az elektromos rollerek még csak nem is annyira környezetbarátak

Alapból logikusnak tűnne, hogy a dokkolóállomás nélküli elektromos rollerek rendkívül környezetbarát közlekedési eszközök. Nem robbanómotor hajtja őket, így nem bocsátanak ki üvegházhatású gázokat. Nem növelik a dugót - miért is növelnék, ha minden idióta a járdán, a járókelők között cikázik velük. A rollerkölcsönző cégek igyekeznek is rájátszani erre. "Suhanj el a dugó mellett, és csökkentsd a széndioxid-kibocsátásod" - hirdeti magát például a legnépszerűbb amerikai kölcsönző, a Bird.

Csak hogy ez így ebben a formában annyira leegyszerűsítő, hogy már hazug. Az Észak-Karolinai Állami Egyetem kutatói frissen megjelent tanulmányukban arra jutottak, hogy az elektromos roller korántsem olyan környezetbarát, mint azt sugallják. Mi több, számításaik szerint kilométerarányosan egy ilyen elektromos roller szennyezőbb:

a gyaloglásnál (oké, ezt sejtettük);

a biciklizésnél (még mindig nincs meglepetés);

a mopedezésnél (hoppá!(;

és a buszozásnál (HOPPÁ!!!!)

is. A kutatók szerint az igaz, hogy a rollerek használata önmagában már nem környezetszennyező. Az előállításuk annál inkább, arról nem is beszélve, hogy a nap végén a városban járdákon, buszmegállókban, bicikliutakon - rendszerint valamiért a lehető legnagyobb szélességben elzárva az útfelületet - szétdobált rollereket a kölcsönzőcégek mivel mással, gépjárművekkel gyűjtik össze, majd osztják újra a városban a következő reggelig. Közben fel is töltik az akkumulátoraikat, és az az áram is jön valahonnan - jellemzően valamilyen szénhidroggént égető erőműből.

És ez még csak a rendeltetésszerű használatból fakadó kibocsátás. De mert a "rendeltetésszerű használat" komoly, és egyáltalán nem indokolatlan indulatokat vált ki a népesség nem elektromosrollerező, és egyelőre hál' Istennek még jóval nagyobb részéből, az további környezetterhelést jelent. Világszerte divattá vált ugyanis a járdákat veszélyes akadálypályává tevő rollerek behajigálása bokrokba, csatornákba, patakokba, folyókba, bárhova, ahol legalább remélni lehet a megsemmisülésüket. Hogy ne mondjam, ez sem a legkörnyezetkímélőbb megoldás. A kutatók ennél engedékenyebben fogalmaztak. Szerintük az e-roller "jó ötlet, rosszul kivitelezve", mivel "az emberek emberek maradnak, az elpusztításuk része a jelenségnek. Ezzel számolniuk kellett volna, legalább annyiban, hogy megpróbáljanak tenni valamit ellene" - írták.

A Guardian kíváncsi lett volna a két legnagyobb e-rollercég, a Bird és a Lime véleményére, de azok nem reagáltak megkeresésükre.