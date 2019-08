Valami nagyon nem stimmel a Sziget maximális befogadóképességével

Dendre mikroblogger (Dömötör Endre, magyar popzenei újságíró, a Recorder volt főszerkesztője) csinált egy nagyon alapos és érdekes gyűjtést arról, hogy az elmúlt években miket mondtak az illetékesek azzal kapcsolatban, hogy maximum hány látogató fér el a Szigeten. Most persze Rogán Antal lakása is tudott tágulni valamennyit két vagyonnyilatkozat között, de itt a gyűjtésből az derül ki, hogy 1999 óta valahogy megduplázódott a maximális kapacitás 50 ezer főről 95 ezer főre, miközben többször is elhangzott, hogy már nincs hova nőni.

A dolog azért érdekes, mert mint a tegnap este készült riportunkból is kiderül, egyszerűen elviselhetetlen mennyiségű ember van egyszerre a Szigeten, ennek alapján pedig nem biztos, hogy az elmúlt években hivatalosan sokszor lezárult, majd utána valahogy mégis újra megnyílt növekedés nem ment az élmény rovására.



Gerendai Károly, 1999, 50 ezer fős napi limit

Akár a programokat, akár a nézőszámot tekintve - meddig lehet még a Szigetet bővíteni?

Nyilván addig, amíg a hely engedi. Túl sok, érzésem szerint, már nincs benne. Most már inkább azzal küzdünk, hogy ne essen vissza a látogatottság.

“2001-ben a fesztivál legerősebb napján ki kellett tenni a jelképes “megtelt” táblát, mert a nézők száma elérte a rendezők által megállapított 60 ezres felső határt – ennyi embert volt képes kiszolgálni az alkalmilag kiépített infrastruktúra.”

2003 62 ezer ember

“2003-ban a napi látogatók számában csúcs született: soha annyian nem voltak még egyszerre a Szigeten, mint a Fesztivál szombatján, akkor 62 ezren jártak a Fesztiválon.”



2005-ben 70 ezer embernél telt meg a Sziget

“Nézőcsúcsot döntött a Sziget fesztivál. Szombaton este hetvenezren látogattak ki az egyhetes rendezvényre



Gerendai Károly szerint 2013-ban 75 ezer ember jelentette a telt házat:

“Az eddigi koncertek közül a pénteki Blurre voltak a legtöbben kíváncsiak: aznap körülbelül 65 ezren voltak a Szigeten, közülük 45-50 ezren pedig elmentek a Nagyszínpadhoz is. Vasárnap estére, amikor David Guetta lép fel a Nagyszínpadon, a főszervező 65-70 ezer közé várja a vasárnapi látogatottságot, ami már közel lenne a 75 ezres telt házhoz.”



Gerendai Károly szerint 2014-ben elérte a Sziget a maximális befogadóképességet 85 ezer emberrel:

“Csütörtökön teltház volt a Szigeten, még úgy is, hogy 5 ezerrel idén megnöveltünk a fesztivál befogadóképességét is, vagyis 22 év után most először bulizott együtt 85 ezer ember.”



2015-ben elérte a Sziget a a maximális befogadóképességet 90 ezer emberrel

“Gerendai Károly főszervező elmondta, hogy bár az idén megnövelték 5 ezerrel a rendezvény kapacitását, már a megnövelt befogadóképesség sem volt elég, ugyanis késő estére minden aznapra szóló napijegy elfogyott. A mínusz egyedik és nulladik napon, amikor nem teljes gőzzel megy a Sziget, 80 ezres a teltház, mivel ennyien férnek el a Nagyszínpad előtt, de a “rendes” Sziget napokon, amikor már minden helyszín üzemel 90 ezer embert engednek be maximum. Így hát Robbie Williams-es nap után már másodjára került ki a bejáratra a teltház tábla, de először fordult elő, hogy a Sziget területén ennyien tartózkodtak egyszerre.”



2016-ban elérte a Sziget a maximális befogadóképességet megint 90 ezer emberrel:

Lehet még nagyobb a fesztivál?

Gerendai: 25 ezer napijegy fogyott el csütörtökre, és kiadtunk 55 ezer bérletet a hétre, ez most a maximum, ha hozzávesszük még a napi kb. 10 ezer dolgozót, akik egyszerre bent vannak, akkor érjük el a 90 ezres kapacitást. A bevétel szempontjából persze jobb lenne még több embert beengedni, de ennyi látogatót tud még kulturáltan kiszolgálni az infrastruktúra, és ez a tömeg még biztonságosan kezelhető. Mostanra a mennyiségi növekedés lezárult, a Sziget területét megnövelni nem tudjuk, elköltözni pedig nem szeretnénk.

Benis Dániel, a Sziget műszaki igazgatója szerint 2019-ben 95 ezer ember fér el a Szigeten:

“95 ezer – ennyi látogató fér el a fesztivál területén.”