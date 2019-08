Állandósultak az összecsapások Hongkongban

Mint tizedik hete minden hétvégén, most vasárnap is összecsaptak a tüntetők és a rendőrök Hongkongban. A különleges státuszú városállamban, ahol Peking növekvő befolyása ellen zajlanak a tüntetések, vasárnap este a rendőrség több helyen is könnygázzal oszlatott.

Fotó: EyePress News

A BBC beszámolója szerint a tüntetők az egyik kerületben Molotov-koktélokat és téglákat dobtak a rendőrökre, miközben a rendőrök gumibotokkal és könnygázzal próbálta feloszlatni a tömeget. Az összecsapásokban több ember megsérült.

Az interneten terjednek olyan videók is, melyeken az látható, hogy a rendőrség a közelben lévő embereket is gumilövedékkel oszlatja, és arról is készültek felvételek, hogy több rendőr ver gumibottal embereket a pályaudvaron.

A tüntetések az úgynevezett kiadatási törvény ellen indultak, amely lehetővé tette volna, hogy a Hongkongban letartóztatott személyeket kiadják Kínának. A tiltakozások hatására a városvezetés jegelte a törvényt, a tüntetők azonban a törvénytervezet teljes visszavonását, illetve a várost irányító és Pekinghez hű Carrie Lam lemondását követelik, illetve független vizsgálatot is akarnak az elmúlt hetekben tapasztalt erőszakos rendőri fellépések miatt.