A BKV szerint azért nehéz megszerelni a légkondikat, mert ilyenkor a jármű más pontján romlik el valami

Miután hétfőn megjelent, hogy a Közlekedő Tömeg blog mérése szerint több mint 300 BKV-buszon nem működik a klíma, és így a másodfokú hőségriasztás idején akár 40 fok is lehet az utastérben, a BKV közleményt adott ki, hogy valamennyire legalább a kedélyeket hűtse.

Közlekedő Tömeg blog mérése Fotó: Közlekedő Tömeg

A BKV szerint légkondicionáló berendezések javítására kiemelt figyelmet fordítanak, „ennek keretében mind belső, mind külső erőforrásokat igénybe veszünk. 2019 júliusáig mintegy 180 millió forintot fordítottunk a klímaberendezések javítására és karbantartására, ennek ellenére az elöregedett és meglehetősen heterogén járműállomány okán a működőképesség folyamatos fenntartása esetenként akadályokba ütközik.

A hektikus rendelkezésre állásban az is szerepet játszik, hogy egyes rendszerelemek megerősítése és javítása a jármű más pontjain okoz megemelkedett igénybevételt, vagy meghibásodást.”

Hozzáteszik, hogy a légkondicionáló berendezések meghibásodása sajnos nem típusfüggő, a kiváltó ok minden esetben a járművek diagnosztizálását teszi szükségessé.

Ugyanakkor jelentős erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a közel 14 év átlagéletkorú autóbuszflotta üzembiztosan teljesíteni tudja a menetrendi elvárásokat.

Természetesen megértjük, hogy a leghatékonyabban a járműflotta megújításának útján szavatolható a megfelelő szolgáltatási színvonal, ezért erőforrásainkat erre koncentráljuk.

Megemlítik, hogy a járműflotta megújításának érdekében a közelmúltban eredményes közbeszerzést folytattak kulcsrakész autóbuszok vásárlására. „Az új, kifejezetten budapesti igényekre specifikált járművek klímaberendezései és egyéb műszaki megoldásai is hosszútávon garantálják majd a magasszintű szolgáltatást és utasaink elégedettségét, ahogyan ezt az elmúlt években újonnan beszerzett autóbuszaink már bizonyították” - ígéri a BKV.

A közlemény kitért arra is, hogy a hőségben igyekeznek gondoskodni a járművezetők védelméről is. Ezért minden végállomási tartózkodó klimatizált és szociális helyiséggel ellátott. A hőségriadó időtartama alatt fokozott figyelmet fordítanak a folyamatos védőital-ellátásra, illetve a végállomási szódagépek megfelelő működésére. Valamint a hosszabb végállomási várakozási idők a nyári hőségben biztosítják, hogy a klimatizált végállomási épületekben legyen lehetőség néhány perces regenerálódásra. A nagyobb csomópontokon pedig úgynevezett hőleváltó járművezetők is teljesítenek szolgálat.