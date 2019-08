36-38 fokokat is simán mértek a BKV buszain

A Közlekedő Tömeg blog mérése szerint több mint 300 BKV-buszon nem működik a klíma, és így a másodfokú hőségriasztás idején akár 40 fok is lehet az utastérben. Mint megjegyzik, a jogszabályok szerint Magyarországon már szarvasmarhákat is tilos ilyen körülmények között szállítani.

A klímahelyzetnek a blog munkatársai hőmérővel végzett helyszíni mérésekkel, illetve az általuk üzemeltetett bejelentőfelület, a Tudatos Közlekedő adatai alapján jártak utána.

Fotó: Közlekedő Tömeg

Mint írják, az idei évben eddig összesen 381 BKV-busz légkondicionáló berendezésére érkezett panasz, a járművek jelentős részét pedig már több utas is bejelentette, egymástól függetlenül. A legtöbb panaszt az 5-ös, 7-es, 9-es, 4-6-os, 200E, 136E, 194M, 223M, 32-es és 21-es vonalakon közlekedő buszokkal kapcsolatban kapták.



Forróbb napokon akár 50 hibás klímára vonatkozó bejelentés érkezik a Tudatos Közlekedőre, ezeket 24 órán belül továbbítják a BKK részére. Mint hozzáteszik, a felhasználók panaszainak valódiságát rendszeresen ellenőrzik helyszíni mérésekkel, melyek során azt állapították meg, hogy a bejelentések szinte maradéktalanul megfelelnek a valóságnak.



„A BKV Zrt. azonban láthatóan nem törődik a bejelentésekkel – rendszeresen kapunk újabb bejelentéseket ugyanazon járművekre, tavaly óta pedig semmit sem javult a helyzet. Múlt héten több alkalommal végeztünk méréseket, és nem egyszer 35 fok feletti fülledt hőséget tapasztaltunk a buszok fedélzetén.” – írják.





Majd így folytatják: „Ekkora melegben, másodfokú hőségriadó idején a közlekedők jelentős egészségügyi kockázatnak vannak kitéve, ezt pedig csak tovább növeli a buszok fülledt, forró levegője. De nemcsak az utasok, hanem a buszvezetők is komoly veszélynek vannak kitéve, hiszen nekik gyakran egész nap elviselhetetlen melegben kell dolgozniuk. Ez csökkent koncentrációhoz, a figyelem tompulásához, és akár balesetveszélyes helyzetekhez is vezethet.”

A Közlekedő Tömeg bejegyzése szerint a BKV annyit reagált minderre, hogy a klímaberendezések napközben romlanak el, ezért van hőség az autóbuszokon, de az oldal szerkesztői szerint ez nem teljesen fedi a valóságot: „számos buszról rendszeresen kapunk panaszbejelentéseket az utasoktól, mely azt bizonyítja, hogy jellemzően meg sem javítják a járművek klímáit. A BKV továbbá azzal mentegetőzik, hogy az elromlott klímaberendezéssel rendelkező buszokat azonnal lecserélik egy másikra, ám ez szinte sosem történik meg.”

Az oldal szerint komoly probléma, hogy a körülmények miatt sokan az autózást választják a tömegközlekedés helyett, ezzel tovább növelve a városban amúgy is jelentős légszennyezést és a dugókat.

További részletek a mérésekről a Közlekedő Tömeg oldalán olvashatóak. Szombaton írtak arról is, hogy pokoli állapotok uralkodnak a 4-6-os pótlóbuszokon is.