Újrakezdték a Notre Dame-nál az ólommérgezés veszélye miatt félbehagyott munkákat

Több mint három hét kényszerszünet után, nagyon szigorú védőintézkedések közepette újrakezdődött a munka a Notre Dame az április 15-i tűzvészben súlyosan megrongálódott szerkezetének megerősítésén.

A munkákat azért függesztették fel július végén, mert környezetvédő civil csoportok, illetve a mentésen dolgozókat képviselő szakszervezetek is felvetették, hogy az épület romjai között veszélyes koncentrációban lehet ólom. A székesegyház 19. századi huszártornyát teljes egészében ólom borította, de maga a tetőszerkezet is tonnaszám tartalmazott ólmot, amely kifejezetten veszélyes a környezetre és az emberi egészségre.

De mert az épület maradványait továbbra is összeomlás fenyegeti, hétfőn újra engedélyezték a sabilizálási, takarítási mznkálatok folytatását. Az esetleges ólommérgezés elkerülése céljából a templom területén dolgozó munkások és a szakemberek kötelesek egész testet fedő, egyszer használatos védőruhát viselni, a munka végeztével minden nap a helyszínen letusolni, és egy fertőtlenítőzónán áthaladni, nehogy szennyezőanyagokat vigyenek magukkal a lezárt területről távozva.

A kulturális minisztérium szerint mintegy 50 ember vette fel a munkát hétfőn, a dolgozók eltakarítják a veszélyes hulladékot, megerősítési munkákat végeznek a támfalakon, tanulmányozzák a károkat és a helyreállításuk lehetőségét. Ólommentesítési munkák folynak a lezárt területen kívül, a székesegyház közvetlen környezetében is, főleg az iskolák körül, ahol mosással és speciális kemikáliák szétpermetezésével igyekeznek ártalmatlanítani az egészségre veszélyes nehézfémet, amely a több száz tonna ólmot tartalmazó tetőzet megolvadása nyomán szennyezte be a környéket. (Via MTI)