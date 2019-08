Két napjuk maradt az olasz pártoknak, hogy valahogy kigolyózzák Salvinit

Továbbra sem tudott megállapodni a kormányalakításról az olasz Öt Csillag Mozgalom és a balközép Demokrata Párt. Sergio Mattarella államfő csütörtökön öt napot adott a pártoknak arra, hogy kormányképes koalíciót állítsanak fel. Ez eddig azért nem sikerült, mert a Demokrata Párt ragaszkodott hozzá, hogy Giuseppe Conte lemondott miniszterelnök ne maradjon hatalmon.

Az Öt Csillaghoz közeli Il Fatto Quotidiano című napilap szerint viszont a párt engedni látszik, és akár Conte miniszterelnökségébe is belemene. A La Reppublica úgy tudja, az Öt csillag ragaszkodik ahhoz, hogy ők adják a miniszterelnököt, a miniszterelnök-helyettest és a nagyobb súlyú kormánytagokat, köztük a belügyminisztert. Utóbbi Luigi Di Maio, a párt vezetője lenne, más források szerint viszont a Demokrata Párt politikusa, Marco Minniti is esélyes a belügy élére. A hírek szerint az is akadályozza a megállapodást, hogy a Demokrata Párt előbb a közös programról döntene, az Öt Csillag viszont kiharcolná, hogy előbb megállapodjanak egy második Conte-kormányban.

Sergio Mattarella államfő kedden ismét fogadja a felsőház és az alsóház elnökét, valamint a legkisebb frakciók delegációit. Szerdán találkozik a Demokrata Párt, a Liga és az Öt Csillag vezetőivel is. Ha sikerül kormányt alakítani, az új miniszterelnök már csütörtökön leteheti az esküt, ha viszont kudarcba fullad, ideiglenes kormány jöhet az előrehozott választásokig.

Salvini a miniszterelnökségre hajt

Az olasz kormányválság azért robbant ki, mert összeomlott az Öt Csillag és a jobboldali populista Liga koalíciója. Az általános értelmezés szerint Matteo Salvini belügyminiszter, a Liga vezetője az előrehozott választásokra hajt, hogy nagyobb hatalmat szerezzen magának és pártjának, miután az elmúlt években jelentősen koalíciós partnerük fölé nőtt.

Ha viszont az Öt Csillagnak sikerülne megállapodnia a Demokrata Párttal, az jobboldali populista Salvini ellenzékbe szorulásával, és a kormány mérséklődésével járna. (MTI)