Egy veszprémi színésznő bejelentést tett, személyi szabadság megsértése miatt nyomoznak Oberfrank Pál ügyében

Kivételes eset, hogy egy nagy magyar színházban az igazgató és a társulat egyik tagja között büntetőügyig fajul a konfliktus. Márpedig a Veszprémi Petőfi Színházban ez történt: az egyik színésznő bejelentése után nyomozás indult, Oberfrank Pál viszont hamis tanúzás miatt perel.

Oberfrank Pál, a veszprémi Petőfi Színház igazgatója Magyarok a Barcáért című dokumentumfilm bemutatóján a színházban 2014. szeptember 18-án. Fotó: Nagy Lajos/MTI/MTVA

A Legfőbb Ügyészség augusztus 6-án a Veszprém Megyei Főügyészség vezetőjét, valamint egyik főügyészségi ügyészét a folyamatban lévő bűnügyből kizárta és a további ügyészségi feladatok ellátására a Székesfehérvári Járási Ügyészséget, míg a felettes ügyészségi feladatok ellátására a Fejér Megyei Főügyészséget jelölte ki. A kijelölést követően az ügyben ügyészi intézkedés nem történt - tájékoztatott kedden a Fejér Megyei Főügyészség, amely kérésünkre az ügyet az alábbiak szerint írta le.

Alapos gyanú

„A Veszprémi Petőfi Színház egyik színészének feljelentése szerint a feljelentett személy 2019. július 10. napján

az irodából éppen távozni szándékozó színész útját elállta egy a fellépésekkel kapcsolatos formanyomtatvány megfelelő kitöltése érdekében, amely következtében a színésznek nem volt lehetősége a helyiségből távozni.

A Veszprémi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 2019. július 12. napján személyi szabadság megsértése bűntett alapos gyanúja miatt nyomozást rendelt el.

A Veszprémi Rendőrkapitányság annyit közölt a 444-gyel, hogy „személyi szabadság megsértése bűntett elkövetésének gyanúja miatt 2019. július 12-én nyomozást rendelt el. Az ennek alapjául szolgáló bejelentésből megállapítható tényállás szerint a cselekmény helyszíne a Veszprémi Petőfi Színház. Az ügyben a büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van. A nyomozás érdekeire tekintettel további információt nem kívánunk nyilvánosságra hozni.”

Veszprém, 2012. január 3. A Veszprémi Petőfi Színház nézőtere. A Veszprém Megyei Önkormányzat ünnepélyes keretek között átadta a színház fenntartói jogát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fotó: Nagy Lajos/MTI/MTVA

Telefonon kerestük az érintett színésznőt is, aki az ügyvédjével való konzultáció után ennyit kívánt közölni: „Folyamatban lévő ügyben nem nyilatkozom, és nem járulok hozzá, hogy a nevem bármilyen formában (kezdőbetűvel sem), bármilyen médiafelületen és információtovábbító eszközön megjelenjen.”

Hamis vád

Nem volt bőbeszédűbb Oberfrank Pál sem, aki egy szót sem mondott azon kívül, hogy hívjam fel az ügyvédjét. Felhívtam, és dr. Fröhlich Krisztián - aki egyben a színház jogi képviselője is - az alábbi nyilatkozatot tette: „Az ügy hátterében nem a személyi szabadság megsértése, hanem egy munkáltatói intézkedés húzódik. Ennek lényege, hogy az évadközi nyári szünetben a színház közalkalmazott dolgozói egyéb irányú munkavégzésükről bejelentéssel kell éljenek. Ezt egy szűk munkavállalói kör sérelmezi, ami munkaügyi feszültséghez vezetett.

Az ebből kialakult vita ugyanakkor - a bejelentéssel szemben - nem sértett semmilyen jogot.

Az ügyben számos tanút meghallgattak, akik az igazgatói álláspontot támasztották alá.”

Oberfrank „a bejelentővel szemben hamis vád miatt kíván feljelentést tenni”, ezt ma nyújtják be a nyomozóhatóságnak, az ügyvéd szerint most ért el erre a pontra az eljárás. Dr. Fröhlich külön hangsúlyozta, hogy a személyi szabadság megsértése 3 évig, míg a hamis vád 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Harmadszor is megválaszthatják

Oberfrank Pál csillaga 2010-ben kezdett hirtelen emelkedni. Előtte majdnem húsz évet töltött a Vígszínházban, ahol saját elmondása szerint „a második, harmadik vonalba” sorolták. 2010-ben Eperjes Károly felkérésére pályázott a Veszprémi Színház vezetésére, és a megyei közgyűlés neki szavazott bizalmat. 2015-ben nem is indult ellene más, idén júliusban pedig bejelentette, hogy harmadszor is pályázik, Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettessel közösen. A pályázati határidő most jár le, másik próbálkozóról nincs információ.

Az igazgatói munka nehézségeiről Oberfrank így nyilatkozott tavaly az Origónak: „Sok a közalkalmazott, akiket sokszor önmaguk ellenében is meg kell védeni. Hol többet dolgoznak, hol kevesebbet, mert a színház ilyen. Vannak, akik háborognak ezért, pedig – már csak a blokkolóóra hiánya miatt is – valójában kiváltságos helyzetben vannak. Próbálom ezt mindenkivel megértetni. Megesik, hogy elvinne az indulat, de akkor az igazgatóhelyettes asszony behúzza nálam a féket.”