Folytatják a szarvasi kávéfőző gyártását

A Szarvasi Háztartásigép Kft. folytatja az augusztus közepe óta felszámolás alatt álló Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. által korábban előállított kávéfőzők gyártását – közölte a magyar magánszemélyek tulajdonában álló cég.

A Vasipari válságba kerülésével párhuzamosan jött létre az a befektetői kör, aminek a célja, hogy életben tartsa a Szarvasi márkanevet, és megújítsa a kávéfőző gyártást.

A Háztartásigép együttműködve a gyártást végző és szintén magyar magánszemélyek tulajdonában álló Deerplast Kft.-vel és a Vasipari néhány korábbi alkatrész-beszállítójával, újjászervezte a gyártási folyamatot, ezzel a Vasipari 58 korábbi dolgozójának biztosít munkahelyet.

A Háztartásigép alapvetően a kávéfőzők kereskedelmével, míg a Deerplast Kft. a gyártással foglalkozik Szarvason. A két, együttműködő cég részben saját gépekkel, részben pedig a felszámolás alatt álló Vasiparitól bérelt berendezésekkel folytatja a gyártást.

Takács Zoltán, a Háztartásigép ügyvezetője a cég törzstőkéjéről nem kívánt nyilatkozni. Annyit mondott: időközben 100 millió forint nagyságú forrást vontak be a cégbe. Azt mondta, a céljuk nem csak a Szarvasi márka életben tartása és a gyártási folyamat stabilizálása, hanem a termékpaletta megújítása is, szeretnék megerősíteni a kávéfőzőgépek piaci pozícióját a magyar piacon, éves szinten kb. 100 ezer darab kávéfőző eladásával számolnak. A cég most hatféle kávéfőzőgépet gyárt, a termékek megtalálhatóak szinte minden áruházlánc polcain és a legtöbb magyar műszaki üzletben, és meg is rendelhetők – közölte.

A Szarvasi Háztartásigép Kft. szerződött partnereinél ellátja a garanciális szolgáltatásokat, az új termékre vonatkozó gyártói garancia esetében pedig a Deerplast Kft. jár el a vásárlók felé. (MTI)