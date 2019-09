Belevakult kizárólag krumpliból és fehér kenyérből álló étrendjébe egy brit kamasz

Visszafordíthatatlan látáskárosodást szenvedett egy 17 éves bristoli fiú, aki évek óta szinte kizárólag krumplin és fehér kenyéren él. A BBC jelentése szerint a fiú látása oly mértékben leromlott, hogy végül megvakult.

A beszámoló szerint a fiú, akit személyiségi jogi okokból nem nevezhetnek meg, az általános iskola vége óta gyakorlatilag csak hasábburgonyán, csipszen és fehér kenyéren élt, elvétve evett csak egy szelet sonkát vagy kolbászt. A vizsgálatok alapján súlyos vitaminhiánya van, és alultáplált.

A fiút 14 éves korában elvitték orvoshoz, mert fáradtságra panaszkodott. Már akkor súlyos B12 vitaminhiányt állapítottak meg nála, de mint kiderült, nem tartotta be az étrendi ajánlásokat.

Három évvel később már folyamatosan romló látása miatt került kórházba. Dr. Denize Atan, az egyik kezelőorvosa szerint a fiú azzal magyarázta rendkívül egyoldalú étrendjét, hogy nem tudja elviselni a többi étel textúráját, ezért csak a krumpli maradt, amit meg tudott enni.

A fiú se túlsúlyos, se kórósan sovány nem volt, de mégis rendkívül alultápláltnak számít, mert egyoldalú étrendje miatt rendkívül súlyos hiánybetegségekben szenvedett. Vitaminok mellett alapvető ásványi anyagokban is hiányt szenvedett. "A csontjaiban is ásványvesztés volt, ami nagyon megrázó egy ilyen korú gyermeknél" - mondta Atan, aki szerint a fiú látáskárosodása olyan fokú, hogy már vaknak számít. "Képes önálló mozgásra, mert periferiális látása még van" - mondta.

A legtragikusabb az egészben, hogy idejében felismerve a látásvesztése még kezelhető is lett volna. Mivel azonban évek óta kezeletlen a betegsége, látóidegei elhaltak, a károk visszafordíthatatlanná váltak.

Atan szerint szerencsére az ilyesmi rendkívül ritka, ugyanakkor figyelmeztette a szülőket, hogy az ennyire válogatós étrend súlyos veszélyeket rejt. Szerinte ha valakinek ennyire válogatós a gyereke, azt érdemes minden étkezéskor valamilyen új étellel megismertetni, hátha idővel sikerült találni valamit, amit meg is eszik. A vitaminok fogyasztása is segíthet, de Atan is arra figyelmeztet, hogy a vitaminokat és egyéb ásványi anyagokat táplálékkiegészítők helyett érdemes magukkal az ételekkel bevinni, mert úgy sokkal hatékonyabban szívódnak fel és hasznosulnak a szervezetünkben. (Via BBC)