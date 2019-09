Állami milliárdokból építenek élményparkokat a Balaton köré Mészáros Lőrinc üzlettársai

A HVG közérdekű adatigényléssel hozzájutott az Orbán Ráhel tanácsai szerint működő Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati nyerteseinek listájához. Ebből kiderült, hogy a Kisfaludy-programban a 100 millió forintnál magasabb összegű pályázatok kétharmada ment kormányközeli befektetőkhöz.

A számos más projektet is felsoroló cikk kitér a tematikus élményparkokra is: ezek fejlesztésére eddig csak a balatoni régióban lehetett pályázni, egész pontosan 5,18 milliárd forintra. Ezt szinte mind felszippantotta Mészáros két üzlettársa és egy lelkes fideszes.

Nagyjából egymilliárdot kapott a balatonfüredi önkormányzat és a Balaton Játszóház Kft a térség „első négy évszakos élményházának” megalkotására. A cégnek ugyan nincs tapasztalata az ilyesmiben, viszont a Csopaki Polgári Kör elnöke a tulajdonos.

Szintén egymilliárdot kap kalandparkra a sok egyéb mellett a zánkai tábort - Mészáros gyerekeivel, 16 milliárdért - felújító Szabadics Zoltán, de a zalaszabari szabadidőközpont legalább karitatív célokat is szolgál.

3 milliárd jut a szántódi BaLaLand Familyparknak, amely része annak a hotelt és lakóingatlanokat is magába foglaló óriásprojektnek, amelyet közvetlenül a partra, Tihannyal szembe tervezett Szepesi Richárd cégcsoportja.

BaLaLand Familypark Fotó: Facebook/Lima World

A korábban Mészáros Lőrincékkel is üzletelő Szepesi a legnagyobb nyertese a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatainak, hiszen a 65 milliárd forintos keretösszegből nem csak az élményparkra, hanem a szántódi szállodára és egy tokaji hotelre is kapott 3-3 milliárdot, vagyis láthatóan közel állnak a tervei a döntéshozók szívéhez. Érdekes véletlen: Szepesi és felesége nevén van a visegrádi Lepence-völgyi strandfürdő is, amely Tiborcz István szállodájába vezeti át a termálvizet. (via HVG)