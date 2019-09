Kövér László 1990-ben még értette, hogy a nők „nem hobbiból járnak abortuszra”

Már eddig is számos alkalommal keveredtek ellentmondásba fiatalkori liberális önmagukkal a Fidesz vezetői, de Orbán Viktor és Kövér László 1990-es mondatai az abortuszról a szokásosnál is hangosabb visszhangot vernek három évtizeddel később.

Az Index egyik olvasója küldte be a Reform magazin 1990. július 13-án megjelent számából interjút Orbánnal, Kövérrel és Deutsch Tamással. Az abortuszról hangoztatott gondolataik azért lettek aktuálisak, mert Kövér László a demográfiai fórumon kifejtette, hogy „a halál kultúráját” szolgálja, aki magánügynek tartja a gyerekvállalást és ellenzi az állami beavatkozást. A magyar népesség csökkenéséért pedig az abortuszt, illetve az azt „szabaddá tevő”, „nemzetellenes kommunistákat” hibáztatta.

1990-ben nagyon másképp beszéltek a fideszesek. Az akkori Orbán Viktor szerint „akik a jelenlegi évi kilencvenezres abortuszszámot ilyen [törvényi] eszközökkel akarják két-háromezerre leszorítani, nem emberek, szörnyetegek”.

Kövér ehhez hozzátette, hogy a nők „nem hobbiból járnak abortuszra.”

„A normális kormányzati megközelítés így nem jogi, hanem szociális, népjóléti oldalról lenne kívánatos. Persze jogszabályokat hozni majdhogynem ingyen is lehet, míg a kérdés reális megközelítéséhez koncepció és pénz is kellene. Az abortuszvitát kormányzati útra terelni meggyőződésünk szerint ugyanolyan hiba lenne, mint az állami iskolákban a hitoktatást kormányintézkedéssel bevezetni. S nem csupán azért, mert szociális vonatkozásai miatt a lakosságot még megosztottabbá tenné, hanem azért is, mert erős indulatokat korbácsolna fel” – mondta Kövér László 1990-ben.

A rendszerváltás óta a terhességmegszakítások száma egyébként a KSH adatai szerint a hetvenes években drasztikusan visszaesett, a rendszerváltás óta pedig szinte folyamatosan csökken.