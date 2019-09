Újra kell tárgyalni a nyáron előállított hajléktalan férfi ügyét, mert hiányosak voltak a rendőrségi iratok

A Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság döntését, amelyben júliusban figyelmeztetésben részesítette Cs. Bélát „életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése” miatt. A bíróságnak így újra kell tárgyalni az ügyet, hogy ismét megvizsgálja, Béla követett-e el szabálysértést.

A férfit a Nagyvárad tér egyik padjáról vitték be a Gyorskocsi utcába, majd 72 órás őrizet után a tárgyalásán személyesen nem vehetett részt, a bíró videótelefonon kérdezgette, ő pedig megbilincselve válaszolt egy kamerának. A férfi védelmét az Utcajogász ügyvédei védték.



Cs. Béla hajléktalan pere. Fotó: Czinkóczi Sándor/444.hu

A bíróság kérdésére Cs. Béla akkor elmondta, hogy felesége 2016-os halála után eladta a lakását, és az érte kapott pénzt a gyerekének adta, azóta nincs állandó otthona. Volt hajléktalanszállón is, de ott ellopták a cipőjét, és azóta nem akar visszamenni. Szobafestő, rendszeresen dolgozott hajléktalanként is, és amikor akadt munkája, akkor előfordult, hogy tudott szobát bérelni magának havi 60 ezer forintért, vagy éppen munkásszállón lakott. Megemlítette azt is, hogy valaki mostanában munkát ajánlott neki megint, amivel szintén járna munkásszálló, oda szeretne bejutni.

A magyar parlament 2018-ban kriminalizálta az életvitelszerűen köztéren tartózkodást, néhány embert elő is állítottak tavaly, de aztán leálltak a gyakorlattal, kivárva az Alkotmánybíróság döntését a törvényről. Az alkotmánybírók júniusban megállapították, hogy a törvény rendben van, és nem sokkal később máris előállították Cs. Bélát.

A rendőrség közölte, hogy háromszor is figyelmeztették a férfit, hogy ne legyen közterületen. A figyelmeztetések július 22. délután és 23. késő este között történtek. Cs. Béla azt állította, hogy őt csak egyszer figyelmeztették. Később ezt úgy pontosította, hogy háromszor valóban igazoltatták, de nem figyelmeztették.

Hiányosak voltak a rendőrségi iratok

Az elsőfokú bíróság felelősnek mondta ki Bélát helyzetéért, ezért figyelmeztetésben részesítette. A törvény szerint a figyelmeztetéssel a bíróság rosszallását fejezi ki és felhívja az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon a jogsértéstől.



A döntés ellen mind Cs. Béla, mind pedig ügyvédei fellebbeztek. A fellebbezés miatt az ügy a Fővárosi Törvényszékre került, ahol a törvényszék háromtagú büntetőtanácsa megállapította, hogy az elsőfokú bíróság nevében eljáró bírósági titkár olyan súlyos eljárási szabálysértéseket követett el, hogy azt másodfokon nem lehet orvosolni, ezért szükséges a döntés hatályon kívül helyezése.



A törvényszék indokolása szerint a bírósági titkár egyáltalán nem foglalkozott azzal, amit Béla mondott, csak és kizárólag a rendőrségi iratokra támaszkodott. Ez pedig azért volt különösen súlyos hiba, mivel maguk a rendőrségi iratok is hiányosak voltak, így az egész tárgyalást meg kell ismételni és Bélának újra bíróság elé kell állni.

„Amellett, hogy nagyon örülünk, hogy a törvényszék észlelte, hogy mennyire felszínes, kirakatszerű volt Béla tárgyalása, továbbra is úgy gondoljuk, hogy a hajléktalanság nem bűn, így minden ilyen rendőri vagy bírósági eljárás csak a szegények megbélyegzéséhez vezet. A rendőrség és a bíróságok már így is hatalmas ügyteherrel dolgoznak, így minden ilyen eljárás csak közpénzek pazarlását jelenti” - nyilatkozta a döntés után dr. Kalota Ágnes ügyvéd, az Utcajogász Egyesület tagja, Cs. Béla egyik védője.