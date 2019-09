Újra Mátraverebély polgármestere lenne a választási rendszeren élősködő Seres Mária

A Partizán tavasszal tényfeltáró videóban mutatta be, hogy Seres Mária és a férje a pártjaikon keresztül választásról választásra hogyan trükközött az ajánlásokkal, és hogyan vett fel több 100 millió forint közpénzt.

Seres Mária (SMS) Mátraverebélyen

2014-ben Kunhalmi Ágnes a budapesti 15-ös választókörzetben 20 592 szavazatot kapott, míg a fideszes jelölt 20 648-at, 56 szavazattal kevesebbet. Itt indult el Mészáros Norbert, a Seres Mária Szövetségesei párt jelöltje 316 szavazatot szerzett. Mészáros a Partizán filmjében egy interjún szembesült azzal, hogy akkor talán pont rajta múlt az újabb kétharmad, mert akkor egy mandátummal lett meg az alkotmányozó a Fidesz-KDNP többsége.

Gulyás Mártonék most észrevették, hogy Seres Mária ősszel újraindul Mátraverebély polgármesteri pozíciójáért, és a Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint Csemer Csaba, Seres korábbi hű társa és a rokonsága is nagy számban jelentkeztek képviselőnek. A Partizán szerint így „még az is lehet hogy Seres testületestül gyűri maga alá a települést”.

Seres Mária 2010-ben polgármester is lett, és 2014-ben is újra indult, de kikapott, Csemer Csaba viszont – aki 2006-ban az MCF Roma összefogás Párttal negyedik lett a polgármester-választáson – 2010-ben és 2014-ben is képviselő lett.