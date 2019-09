Elképesztően sok EU-s pénz érkezett a nyár végén

A portfolio.hu cikke szerint az elmúlt öt hétben mintegy 500 milliárd forint EU-s támogatás érkezett Magyarországra.

Érdekes, hogy pont ezekben a hetekben gyengült a forint nagyon komolyan, úgyhogy az euróban utalt óriási összeg forintban kifejezve még többnek tűnik, mint amennyinek nyár elején látszott volna.

Ezek a pénzek a 2014-2020-as EU-s pályázatok számláinak kiegyenlítései. Azért jött egyszerre ennyire sok pénz, mert az Európai Bizottság és a magyar kormány vitái miatt sok pályázat finanszírozását ideiglenesen felfüggesztették Brüsszelben, de a vitákat mostanra sikerült lezárni.

A megoldás az lett, hogy a magyar kormány elismerte, hogy számos közbeszerzés és pályázat esetében szabálytalanul jártak el, és a kormány elfogadta azt is, hogy ezekben az esetekben a számlák egy részét az EU ne fizesse ki. A teljes büntetési tétel nem ismert, de minden jel szerint meghaladja a 100 milliárd, viszont nem éri el a 300 milliárd forintot.

Ezeket az összegeket a magyar állam már kifizette a győztes pályázóknak, viszont a pénz nem feltétlenül veszik el, mert másik, hasonló tematikájú, szabályosan elosztott pályázatokra még el lehet költeni elvben. Ezért is volt fontos a magyar kormánynak, hogy a 2020 végéig kiosztható EU-s pénzek 120 százalékára írjon ki pályázatokat.

Ráadásul így, hogy sikerült megegyezni az úgynevezett korrekcióban (így nevezik az EU-ban a büntetésként visszatartott, de más pályázatokon elvben elkölthető pénzeket), megnyílt az út a korábban leadott többi számla kiegyenlítése előtt, és Brüsszel most nagy tételben utalja Magyarországra az eddig beragadt pénzeket.

A 2014-20-as ciklus EU-s támogatásainak 100 százalékát már odaítélte a magyar kormány a győztes pályázóknak, és mintegy 70 százalékát a pénznek már ki is fizette, de ennek jelentős részét a magyar állam saját forrásból fedezte. Brüsszel eddig a teljes keret 40 százalékát utalta el Magyarországnak, az elmúlt hetek óriási összegeivel együtt is. A teljes elszámolási időszak 2022 végéig, sőt bizonyos esetekben még utána is eltarthat. (portfolio.hu)